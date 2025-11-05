Slušaj vest

Glumica Barbi Fereira šokirala je obožavaoce izgledom kada se pojavila na događaju Academy Women‘s Luncheon u Los Anđelesu.

Mnogi je nisu ni prepoznali, a sve zbog drastičnog gubitka kilograma koji je doživela u poslednje vreme.

Barbi Fereira pre godinu dana Foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Popularna glumica smršala je oko 20 kilograma što se drastično odrazilo na njen celokupan izgled. Barbi, najpoznatija po ulozi u seriji "Euforija", zablistala je u ružičastoj haljini koja je istakla njene obline te naglasila dekolte. Uz haljinu je nosila crne štikle, a kosu je nosila spuštenu. Kada je u pitanju bila šminka, odabrala je jednostavan, prirodniji izgled s upečatljivim ružem.

Inače, glumica je izgubila više od 20 kilograma, a svoju novu figuru počela je pokazivati prošle godine. Tada su se pojavile i glasine da je počela koristiti Ozempik, što glumica još nije komentarisala. Pre nekoliko godina krenula je na putovanje mršavljenja te je rekla da nekoliko puta nedeljno uživa u pilatesu.

(Kurir.rs/Jutarnji)