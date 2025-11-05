TV voditeljka ubila svoju majku: Policija u kući pronašla Anitino telo
Tragedija je potresla američki grad Vičitu kada je bivša TV voditeljka Endži Mok optužena za ubistvo svoje majke.
Stravičan prizor u porodičnoj kući
Policija je u petak, 31. oktobra, oko 7:52 ujutru po lokalnom vremenu reagovala na dojavu o „napadu nožem“ u jednom domu u Vičiti, u saveznoj državi Kanzas. Po dolasku na lice mesta, službenici su zatekli ženu identifikovanu kao 47-godišnju Andželin Endži Mok kako stoji ispred kuće.
Kada su ušli unutra, pronašli su njenu 80-godišnju majku, Anitu Avers, bez svesti u krevetu, sa više ubodnih rana.
„Žrtva je prevezena u lokalnu bolnicu, gde je ubrzo preminula,“ saopštila je policija okruga Sedgvik.
Optužena za ubistvo prvog stepena
Endži Mok je i sama prebačena u bolnicu, gde joj je ukazana pomoć zbog, kako se navodi, nepoznatih povreda, nakon čega je privedena i sprovedena u zatvor okruga Sedgvik. Protiv nje je 31. oktobra podignuta optužnica za ubistvo prvog stepena, a kaucija joj je određena na milion dolara.
Istraga je i dalje u toku, a motiv ovog brutalnog zločina još nije poznat. Policija zasad nije izdala dodatno saopštenje.
Od novinarstva do prodaje softvera
Prema njenom LinkedIn profilu, Mok je od 2011. do 2015. godine radila kao voditeljka i novinarka na televiziji Fox 2 u Sent Luisu. Nakon toga napustila je novinarstvo i prešla u sektor prodaje, gde je poslednje radila u kompaniji za upravljanje softverskim podacima.
Nije poznato kada će se prvi put pojaviti pred sudom. Tragedija koja je potresla zajednicu postavila je i brojna pitanja: kako je uspešna profesionalka završila u središtu tako stravičnog porodičnog zločina i šta je moglo dovesti do ovakvog ishoda.