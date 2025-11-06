Slušaj vest

Brazilska influenserka Barbara Jankavski, koja je prošla kroz 27 estetskih operacija kako bi izgledala kao Barbika, pronađena je mrtva u svom domu u Sao Paulu u Brazilu.

Prema pisanju Mirror-a, policija istražuje uzrok njene smrti, koju opisuju kao sumnjivu, a čekaju se rezultati potpune obdukcije. Hitna pomoć pozvana je tokom vikenda, ali nije uspela da spase život influenserke.

Prijateljica bila u kući istog dana

Prijateljica influenserke bila je u kući istog dana, ali je otišla pre nego što je Barbara preminula.

Popularnost stekla deljenjem svog puta kroz estetske zahvate

Jankavski je, prema procenama, potrošila oko 42 hiljade funti na operacije kako bi što više ličila na Barbiku. Popularnost je stekla deljenjem svog puta kroz estetske zahvate na društvenim mrežama.

Na Instagramu je imala više od 55 hiljada pratilaca, a na TikToku više od 344 hiljade, gde je bila poznata kao Boneka Desumana („Nečovečna Barbika“). Nastupala je i u televizijskim emisijama i reklamnim kampanjama u Brazilu.

Reakcije fanova

Fanovi su njenom smrću šokirani i tužni.

„Ne mogu da verujem. Volela sam te. Počivaj u miru“, „Nadam se da će te Bog primiti raširenih ruku. Ne mogu da verujem da te nema. Živela si deo života kakav si volela i to nas malo teši“, neki su od komentara njenih obožavalaca.

