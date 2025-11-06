Slušaj vest

Na predstojećem izboru za Mis Univerzuma 2025, koji će biti održan 21. novembra u Tajlandu, Srbiju će predstavljati manekenka mongolskog porekla, što je izazvalo brojne reakcije u domaćoj javnosti. Dok jedni smatraju da lepota prevazilazi granice i poreklo, drugi ističu da je neobično da srpska predstavnica ne dolazi iz Srbije.

Na zvaničnom Instagram profilu Miss Universe objavljene su fotografije Jelene Egorove, koja je predstavljena kao Miss Universe Serbia 2025 i time zvanično označena kao naša predstavnica. Isto je navedeno i na portalu ykt.ru.

Podeljene reakcije javnosti

Ergova je izazvala oprečne komentare – mnogi su oduševljeni njenim izgledom, dok su drugi iznenađeni što devojka mongolskog porekla nosi boje Srbije. U komentarima se navodi da Jelena poseduje srpski pasoš, što joj omogućava učešće.

Na Redditu je tema postala viralna – korisnici su raspravljali o njenom poreklu i simbolici njenog predstavljanja. Neki komentari ističu da je „ovo u suštini glupo takmičenje“, dok drugi smatraju da ovakav izbor pokazuje „odricanje od identiteta“. Pojavili su se i duhoviti komentari poput „Srbija do Ulanbatora!“ i „Lepa je, ne smeta mi“.

Drugi su pokušali da nađu opravdanje, upoređujući situaciju sa sportom: „Ako mogu košarkaši i fudbaleri da menjaju pasoše da bi igrali za drugu zemlju, može i takmičarka za Mis Univerzuma.“ Bilo je i onih koji su istakli da „niko nije negodovao kada su strani sportisti osvajali medalje za Srbiju“.

Zanimljivo, u raspravu se uključio i jedan korisnik iz Hrvatske, koji je napisao da mu nije jasno „koja je svrha predstavljanja država na izboru za mis, ako to više nema nikakve veze sa poreklom“.

Ko je Jelena Egorova

Jelena (Elena) Egorova ranije je predstavljala Mongoliju na izboru Miss Grand International, a sada će predstavljati Srbiju na 74. izboru za Miss Universe.

Rođena je u Jakutiji, regionu u Rusiji, i po profesiji je manekenka. Studirala je kriptoekonomiju na Moskovskom državnom univerzitetu. Njeni roditelji, preduzetnici, preselili su se 1982. iz Mongolije u Rusiju. Otac joj je poreklom iz Tatarstana, a majka iz Jakutije. Ima 28 godina i već deset godina aktivno učestvuje u svetu mode i digitalnih valuta.

Tokom karijere osvojila je brojne titule, među kojima su Snow Beauty of Yakutia (2018), Miss Model of the World Yakutia (2019), Miss Republic of Sakha (2020), Miss Grand Mongolia (2022) i Miss Earth Middle East (2024). Pored manekenstva, pojavila se i u filmu „Pesme leta“ reditelja Dmitrija Davidova, gde je tumačila lik šumskog vilenjaka.

Reakcija organizacije Miss Serbia

Povodom angažovanja Egorove, kompanija koja decenijama organizuje izbor za Mis Srbije oglasila se saopštenjem u kojem je iznela svoj stav o trenutnom statusu takmičenja Miss Universe.

„Takmičenje Miss Universe odavno više nije ono što je nekada bilo. Nakon što je Donald Tramp prodao vlasnička prava nad licencom, ovo nekada prestižno svetsko nadmetanje prešlo je u ruke sumnjivih organizatora koji su potpuno urušili njegov kredibilitet i tradiciju dugu više od sedam decenija.

Od tada, standardi su drastično promenjeni, danas se na istom takmičenju pojavljuju i devojke i žene starosti do 55 godina, dok se pojedinim učesnicama dodeljuju lente zemalja koje nikada nisu ni predstavljale. Srbija ove godine nema zvaničnu predstavnicu: umesto toga, pod našom zastavom nastupa manekenka iz Maroka, što je apsurd bez presedana.

Mnoge zemlje koje poštuju kredibilitet Miss World licence povukle su se iz ovog takmičenja još prošle godine, uključujući i Srbiju. Zvanična Miss Serbia, koja učestvuje na izboru Miss World, nema nikakve veze sa ovim takmičenjem, niti Srbija ima svoju legitimnu predstavnicu na sadašnjem izboru Miss Universe.

Ovakav postupak nije u skladu sa pravilima licenciranih izbora lepote, koji priznaju samo učesnice izabrane na nacionalnim takmičenjima uz višemesečnu kampanju i pripreme. Dodatni pokazatelj neregularnosti jeste činjenica da čak pet devojaka albanskog porekla predstavljaju pet različitih država.

Miss Universe je, nažalost, od prestižnog izbora lepote koji je u vreme Donalda Trampa imao stroga pravila, transparentnu selekciju i globalni ugled postao paravan za lične interese i komercijalne aranžmane bez ikakvog poštovanja prema državnim simbolima i takmičarskim pravilima“, prenosi Informer.

Slučaj Jelene Egorove, koja će u novembru nositi lentu Miss Universe Serbia, otvorio je raspravu o identitetu, pravilima i smislu modernih izbora lepote. I dok jedni vide simbol globalnog sveta bez granica, drugi smatraju da su ovakve odluke samo pokazatelj gubitka autentičnosti nacionalnih takmičenja.

