Iznenadna poseta Ukrajini glumice i humanitarke Anđeline Džoli izazvala je pažnju javnosti zbog njene pratnje.

Prema navodima više izvora, jedan član njenog tima neočekivano je regrutovan u ukrajinsku vojsku, piše POLITICO.

Foto: Frederick Injimbert/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Džoli, koja je putovala u svojstvu ambasadorke UNICEF-a, u utorak je posetila Herson, grad na prvoj liniji ukrajinske odbrane od Rusije.

To je njena druga poseta Ukrajini od 2022. godine. Ranije je posetila grad Lavov.

Visoki ukrajinski službenik rekao je za POLITICO da je došlo do incidenta između jednog člana Džoline pratnje i lokalnih vojnih regrutera na kontrolnoj tački, ali da ukrajinske vlasti još uvek pokušavaju da utvrde šta se tačno dogodilo. Službenik je takođe rekao da Džoli nije obavestila ukrajinsku vladu o svojoj nameri da poseti zemlju, te da je u Ukrajinu ušla peške.

Kopnene snage ukrajinske vojske objavile su saopštenje s brojnim detaljima o incidentu, uključujući tvrdnju da je osoba koja je regrutovana bila Džolin vozač, ali kasnije su povukle saopštenje i rekle da ne mogu ni da potvrde ni da demantuju šta se tačno dogodilo.

"Informacije koje se šire u medijima su iskrivljene, istraga je u toku i sve okolnosti se trenutno razjašnjavaju", poručili su naknadno.

Regionalna vojna kancelarija za regrutovanje u Mikolajevu potvrdila je incident za POLITICO, rekavši da je Džolin vozač bio vojni rezervista i da mu je izdata naredba da se javi na vojnu obuku.

Ne zna se da li je vozač odmah poslat na obuku ili će morati da se javi naknadno, a predstavnik Anđeline Džoli odbio je da komentariše slučaj za javnost.

Lokalni portal Nikvesti objavio je video Anđeline Džoli u Mikolajevskoj regiji, a spekulacije o incidentu proširile su se društvenim mrežama.

