Nekadašnja dečja zvezda Amanda Bajns podelila je sa pratiocima rezultate svoje borbe sa kilogramima, otkrivši da joj je u mršavljenju pomogao Ozempik — popularan lek za dijabetes koji se sve češće koristi i u svrhe skidanja viška kilograma.

Glumica, poznata po ulozi u filmu Ona je muško (She’s the Man), priznala je da je do sada izgubila oko devet kilograma, ali da planira da skine još 23 kako bi dostigla svoju idealnu težinu.

„Trenutno imam oko 74 kilograma. Kada sam tek počela da uzimam Ozempik u obliku tableta, nisam videla rezultate — čak sam se ugojila sa 78 na 82 kilograma. Tek nakon što sam prešla na injekciju, uspela sam da smršam devet kilograma“, ispričala je Bajns u video-snimku na Instagramu.

Dodala je da joj terapija pomaže da se oseća bolje i motivisanije: „Drago mi je što sam prešla na injekcije, stvarno mi pomažu. Nastaviću dok ne dođem do cilja — želim samo da se osećam lagano i slatko.“

Pogledajte u galeriji njene paparaco fotografije iz prethodnog perioda:

1/7 Vidi galeriju Amanda Bajns - paparaco fotografije Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, JACK / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Novi poslovni korak: Amanda otvorila OnlyFans profil

Amanda je u aprilu iznenadila javnost najavom da pokreće profil na platformi OnlyFans. Istakla je da neće objavljivati eksplicitan sadržaj, već želi da koristi nalog kao kanal komunikacije sa obožavaocima.

„Pokrećem OnlyFans kako bih razgovarala sa fanovima putem poruka. Ne planiram da objavljujem ništa neprimereno. Samo želim da se povežem sa ljudima koji me prate“, poručila je tada glumica.

Za pristup svom profilu, na kojem trenutno deli selfije i kratke objave, Bajns naplaćuje pretplatu od više od 50 dolara mesečno.

Otkriva istinu o Nickelodeonu i svojoj prošlosti

Prema pisanju Daily Maila, izvori bliski glumici tvrde da Amanda planira da koristi OnlyFans i kao platformu za otkrivanje svoje strane priče o radu na Nickelodeonu, mreži koja je nakon dokumentarca Quiet on Set dospela u centar pažnje zbog navoda o toksičnom okruženju.

Amanda Bajns Foto: Universal Collection / Everett / Profimedia

Nakon povlačenja iz javnosti 2010. godine i perioda oddevet godina pod starateljstvom, Bajns sada želi da okrene novi list i „promeni način na koji je živela prethodnih godina“.

