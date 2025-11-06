Slušaj vest

Zatvorska drama "Bekstvo iz Šošenka", snimljena po priči Stivena Kinga, nije imala sreće na bioskopskim blagajnama kada je 1994. godine prvi put prikazana. Iako je imala skroman budžet, film nije uspeo ni da ga nadoknadi. Međutim, nekoliko godina kasnije desio se potpuni preokret – zahvaljujući televizijskim prikazivanjima i VHS izdanjima, ovo ostvarenje je postalo jedno od najcenjenijih filmskih klasika svih vremena.

Glavne uloge tumačili su Morgan Frimen i Tim Robins, glumci koji su i pre toga imali značajne karijere, ali im je upravo ovaj film doneo status legendi. Ironično, "Šošenku" nije pripao nijedan Oskar, iako je bio nominovan u više kategorija, dok su njegovi glavni protagonisti kasnije nagrađeni za druge uloge – Frimen za "Devojku od milion dolara", a Robins za film "Mistična reka".

Od dečaka iz Kalifornije do holivudske zvezde

Timoti Frensis Robins rođen je 16. oktobra 1958. godine u Vest Kovini, u okrugu Los Anđelesa. Porodica se ubrzo preselila u Njujork, gde je mladi Tim počeo da glumi u lokalnim pozorištima. Odrastao je uz uverenje da mu je scena sudbina. Nakon studija drame, vratio se u Kaliforniju i 1981. diplomirao na UCLA Film School.

Filmsku karijeru započeo je sredinom osamdesetih, pojavivši se u "Top Ganu" i seriji "Slučajni partneri". Prvu značajniju ulogu ostvario je 1988. godine u filmu "Bull Durham", gde je glumio uz Kevina Kostnera i Suzan Sarandon. Upravo te godine započinje i njegovu dugu ljubavnu priču sa Suzan, starijom dvanaest godina, koja će trajati više od dve decenije.

Gluma, režija i zlatne nagrade

Publika i kritika primetili su Robinsov talenat u Altmanovom filmu "Igrač", koji mu je doneo Zlatni globus 1993. godine. Nakon "Šošenka", koji je tek kasnije dobio kultni status, Robins je pokazao i rediteljski talenat – film "Mrtav čovek hoda" iz 1995. godine doneo mu je nominaciju za Oskara, dok je Suzan Sarandon za istu priču osvojila nagradu za najbolju glumicu.

Tim Robins i Suzan Saradon u filmu Bull Durham Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

U narednim godinama snimao je uspešne filmove poput "Mistične reke", za koju je osvojio i Oskara i Zlatni globus, zatim "Tajni život reči", "Rat svetova", "Catch a Fire", "Arlington Road", "Nothing to Lose" i "Misija na Mars".

Aktivizam i ljubav bez papira

Osim što su bili umetnički i privatni partneri, Robins i Sarandon su poznati i po svom političkom angažmanu. Oboje su pripadali holivudskoj levici i nisu se ustručavali da javno kritikuju američku spoljnu politiku. Često su se pojavljivali na antiratnim protestima, bez obzira na pritiske i pretnje iz industrije zabave.

Njihova veza, koja je trajala od 1988. do 2009. godine, nikada nije bila ozvaničena brakom. Zajedno su dobili dva sina – Džona i Majlsa, a nakon raskida, Suzan je priznala da joj je bilo teško da se pomiri s krajem te ljubavi.

- Nisam verovala da će se to ikada dogoditi, govorila je glumica, prisetivši se emocija koje je veza s Robinsom nosila.

Tajna romansa sa 33 godine mlađom Rumunkom

Mnogi su ostali zatečeni kada je 2021. godine otkriveno da je Robins podneo zahtev za razvod od Joane Gracijele Brankuši, Rumunke koja je bila čak 33 godine mlađa od njega. Javnost nije ni znala da su se venčali – detalji su isplivali tek nakon razvoda. Upoznali su se 2016. u pozorišnoj trupi "The Actors’ Gang", gde je Joana radila kao menadžerka marketinga, a Robins bio umetnički direktor.

Par se povremeno pojavljivao zajedno na crvenom tepihu, ali nikada nisu zvanično govorili o svom braku. Ljubav je, međutim, potrajala svega nekoliko godina, a Robinsov trenutni emotivni status ostao je nepoznat.

I dalje svoj

Robins, koji je nekada bio aktivni igrač hokeja, i danas prati sport, posebno bejzbol i tim Njujorških Rendžersa. Iako je vreme učinilo svoje – kosa mu je osedela, a lice dobilo bore – glumac i dalje zrači prepoznatljivim šarmom i tihom harizmom.

Ono što ga izdvaja jeste činjenica da nikada nije pristao na kompromis zarad popularnosti. Kao i na početku karijere, Tim Robins ostaje glumac koji jasno i glasno govori ono što misli – bez straha da će zbog toga biti "nepodoban" u svetu gde su konformizam i tišina često na ceni.

