Kendal Džener, slavna manekenka i osnivačica brenda tekile 818, proslavila je svoj 30. rođendan u velikom stilu – na udaljenom tropskom ostrvu, u društvu porodice i najbližih prijatelja.

Na fotografijama koje je 5. novembra objavila na Instagramu, Kendal je pokazala da joj sloboda i priroda najviše prijaju – pozirala je potpuno naga na pesku, leđima okrenuta moru, dok je sunce obasjavalo njenu kožu. U drugim kadrovima vidimo je toples, prekrivenu peskom, kako uživa na obali, a na jednoj slici pozira ispred ogledala, ogrnuta samo peškirom oko struka.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove koje je Kendal Džener podelila na mrežama za svoj 30. rođendan:

Kendal Džener objavila vrele fotografije za 30. rođendan

Uz objavu je dodala jednostavan opis – emodži kokosa, koji je savršeno sumirao atmosferu bezbrižnosti i prirodnosti.

Porodica i prijatelji uz nju

Osim sestara Kaili Džener, Kim Kardašijan i Kloi Kardašijan, rođendanskom slavlju prisustvovali su i Džastin i Hejli Biber, koji su među Kendalinim najbližim prijateljima. Naravno, slavlju se pridružila i Kris Džener, koja je s ponosom posmatrala još jedan važan trenutak u životu svoje ćerke.

Kim je na Instagramu 4. novembra objavila zajedničke slike sa proslave i napisala:

Pogledajte u galeriji fotografije sa proslave:

Kendal Džener napunila je 30 godina i rođendan proslavila na tropskom ostrvu. Uz nju su bili Kim, Kloi, Kaili, Kris, Džastin i Hejli Biber.

„Srećan 30. rođendan, @kendalljenner! Neka ti ova decenija donese ljubav i radost koju tako nesebično daješ drugima. Volim te više nego što možeš da shvatiš. Evo za tebe, Kenny!“

Kloi je, u emotivnoj objavi, istakla koliko je ponosna na svoju „mlađu sestru“ i „večitu devojčicu“:

„Ne mogu da verujem da imaš trideset. Zračiš, uravnotežena si, prelepa i snažnija nego ikad. Imaš energiju koju niko ne može da kopira – nežnu, a moćnu; misterioznu, ali toplu. Učiniš da se ljudi osećaju viđeno, sigurno i voljeno samo time što postojiš.“

Dodala je i da će „uvek navijati za Kendal kroz svako novo poglavlje njenog života“, poželjevši joj „zdravlje, sreću i ljubav koja nikada ne prestaje“.

