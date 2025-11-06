Slušaj vest

Megan Marklse vraća glumi nakon osam godina pauze, i to u novom holivudskom filmu gde će glumiti - samu sebe. Vojvotkinja od Saseksa pridružiće se glumačkoj postavi koju čine Lili Kolins, Bri Larson i Džek Kvejd u komediji naziva "Close Personal Friends", koja prati priču o dva para - jednom slavnom i jednom ne. Megan je već viđena na setu u Pasadini u Los Anđelesu, a produkciju potpisuje Amazon MGM Studios, piše Daily Mail.

"Veliki trenutak za Megan"

Izvor blizak produkciji izjavio je za The Sun: "Ovo je ogroman trenutak za Megan i označava povratak onome što istinski voli." Dodao je kako je bila "preplavljena ponudama, ali ova se činila ispravnom".Princ Hari, naravno, u potpunosti je podržava. "On jednostavno želi da Megan radi ono što je čini srećnom", zaključio je izvor.

Od advokatske serije do kraljevske porodice

Megan je publici najpoznatija po ulozi Rejčel Zejn u popularnoj američkoj drami "Suits", u kojoj je glumila sedam sezona, od 2011. do 2018. godine. Imala je i manje uloge u holivudskim filmovima kao što su "Horrible Bosses", "Dysfunctional Friends" i "Remember Me".

Svoju glumačku karijeru napustila je kako bi postala aktivna članica kraljevske porodice, a s te dužnosti su ona i princ Hari odstupili 2020. godine i preselili se u SAD. Vojvotkinja je ranije govorila o poteškoćama na početku karijere, tvrdeći kako se borila za uloge zbog svoje rase, te da su je reditelji često odbijali, što joj je "mnogo narušavalo samopouzdanje". Ipak, čini se da joj je gluma nedostajala, što je i sama otkrila u jednom nedavnom podkastu.

Dok Megan snima, Hari piše o britanskom ponosu

Dok se Megan vraća na filmski set, njen suprug, princ Hari, napisao je esej povodom Dana sećanja u kom slavi "šalu" i "hrabrost" zbog kojih je ponosan što je Britanac. Vojvoda od Saseksa istakao je "stoički duh" i "humor Britanaca", te poručio da će Ujedinjeno Kraljevstvo "uvek biti zemlja kojoj je ponosno služio", uprkos preseljenju u SAD.

U svom tekstu pozvao je javnost da se seti "ne samo palih, već i živih" veterana koji nose "teret rata". Podstakao je ljude da pokucaju na vrata veteranima, "pridruže im se na šoljici čaja... ili pivu" kako bi čuli njihove priče i podsetili ih da njihova služba i dalje vredi. Ovaj lični tekst objavljen je dok se vojvoda priprema za dvodnevnu posetu Torontu, gde će se sastati s kanadskim veteranima uoči Nedelje sećanja.

