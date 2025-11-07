Slušaj vest

Pozorišna rediteljka i glumica Saša Broz podelila je na svom Instagram profilu nekoliko fotografija na kojima pozira sa ćerkom Sarom Haas, praunukom Josipa Broza Tita. Slike su nastale tokom njihovog putovanja u Stokholm, a u opisu objave Saša je kratko napisala: "Izgubljene u lepoti Stokholma".

Unuka Josipa Broza – karijera u pozorištu

Rođena 19. oktobra 1968. godine u Zagrebu, Saša Broz je unuka Josipa Broza Tita i njegove prve supruge Herte Haas. Nakon što je u detinjstvu pohađala baletsku školu u Moskvi, povreda stopala ju je sprečila da nastavi karijeru balerine, pa se okrenula režiji. Diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gde je kasnije započela i uspešnu karijeru kao pozorišna i televizijska rediteljka.

Tokom godina režirala je brojne predstave u hrvatskim pozorištima, a radila je i sinhronizacije crtanih filmova. U braku sa glumcem Rankom Zidarićem dobila je ćerku Saru. U javnosti je često isticala da prezime Broz nosi sa ponosom i poštovanjem, ali da svoj profesionalni put gradi samostalno, bez oslanjanja na porodičnu slavu.

Sara Haas – umetnica koja čuva porodično nasleđe

Ćerka Saše Broz, Sara Haas (rođena kao Sara Zidarić), danas je akademska slikarka i scenografkinja. Završila je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, a njen umetnički rad prepoznat je kroz više samostalnih izložbi, među kojima je i izložba „Proplamsaji“ održana 2020. godine u Malom centru kulture (MICEK).

Sara je 2021. godine odlučila da promeni prezime – umesto Zidarić, uzela je prezime Haas, po svojoj prabaki Herti Haas, što su roditelji u potpunosti podržali.

Umetnički tandem majke i ćerke

Sara Haas radi kao scenografkinja u Zagrebačkom kazalištu lutaka, gde je potpisala scenografije za brojne predstave, uključujući popularnu produkciju „Tajni dnevnik Adriana Mola“. Često sarađuje sa majkom Sašom Broz na zajedničkim pozorišnim projektima, što obe ističu kao veliku profesionalnu i ličnu radost.

Majka i ćerka, svaka na svoj način, nastavljaju umetničku tradiciju porodice Broz, kombinujući kreativnost, posvećenost i snažan osećaj identiteta u svemu što rade.

Pogledajte video: Titov kuvar otkrio detalje o Josipu Brozu