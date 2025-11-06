Slušaj vest

Everent Anderson, ćerka glumice Mile Jovovič i reditelja Pola V. S. Andersona, napunila je 18 godina 4. novembra i to u pravom holivudskom stilu.

Njena majka je posebnom objavom na Instagramu proslavila ćerkin rođendan, opisujući je kao "pametnu, talentovanu, duhovitu, neverovatno kreativnu i prelepu", uz dirljive reči o njenom radu, učenju i ličnom razvoju.

- Nikada nisam mogla ni da zamislim da ćeš postati takva nezaustavljiva sila prirode kao što si danas! Vredno učiš za završne ispite u Londonu sledeće godine, mnogo čitaš i izuzetno si talentovana mlada spisateljica - napisala je Mila.

- Tvoje glumačke sposobnosti bile su tu od samog početka, ali si ih toliko usavršila kroz godine, kroz obuke i bezbrojne audicije od najranijeg uzrasta. Neprestano radiš na sebi, na svom ličnom razvoju, fizičkom i mentalnom zdravlju, i najdivnija si starija sestra i član naše porodice! - dodala je ponosna mama.

Ever već krči put u Holivudu, prateći korake svojih slavnih roditelja. Nedavno je dobila glavnu ulogu u akcionom trileru "Otac Džo", u kom se radnja dešava u Menhetnu devedesetih godina i koji je napisao Lik Beson. U filmu glume i legende kao što su Al Paćino i Kifer Saterlend, Saterlend tumači lik sveštenika Džoa, dok Paćino igra moćnog mafijaškog bosa.

Ever će glumiti mladu ženu "rastrzanu između opasnosti i iskupljenja pod Džoinim vođstvom“" što predstavlja njen veliki iskorak ka statusu glavne glumice.

- Neopisivo mi je čast što radim sa legendarnim Alom Paćinom - napisala je uzbuđeno na Instagramu.

Ona takođe ima i novi projekat, TV seriju "Umetnik", u kojoj igra Evelin Nesbit, a koja počinje sa emitovanjem 26. novembra na platformi The Network.

Ever ima dve mlađe sestre Dašiel i Osijan i ponosno nosi ulogu starije sestre u porodici od pet članova. Po majci ima ukrajinsko-srpsko poreklo, a po ocu englesko.

Kao dete slavnih, Ever se rano susrela sa filmskim svetom. Glumila je mlađu verziju svoje majke u filmu Rezidentno zlo: Poslednje poglavlje (2016), kao i mlađu verziju Nataše Romanov, lika Skarlet Johanson, u "Crnoj udovici".

U intervjuu za W Magazine, Ever je ispričala da je odrastanje na filmskim setovima oblikovalo njen san da postane glumica:

- Dobila sam neverovatno filmsko obrazovanje od malih nogu. Dok sam gledala mamu na setu, shvatila sam da ono što sam radila sa lutkama i u igri sa prijateljicama zapravo može biti posao. Ona je živela moj san.

Pored glume, Ever se bavi i manekenstvom, debitovala je za Dior na Nedelji mode u Parizu ove godine, a već je bila zaštitno lice brendova Miu Miu, Chloé, Mark Džejkobs i Selin.

