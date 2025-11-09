Slušaj vest

Na crvenom tepihu manekenka Vini Harlou zasijala je u upečatljivoj crvenoj haljini otvorenih leđa, s ponosom ističući svoj vitiligo i redefinišući pojam lepote. Na dodeli nagrada Ebony Power 100, slavna manekenka još jednom je dokazala zašto važi za modnu ikonu i simbol samopouzdanja.

U zavodljivoj crvenoj haljini sa čipkanim detaljima koja se spuštala do zadnjice, Vini je privlačila sve poglede na crvenom tepihu. Kreacija od slojeva crvene i bele čipke, asimetričnog kroja, savršeno je naglasila njenu figuru, dok su bele visoke potpetice dodatno izdužile njene noge. Haljina otvorenih leđa otkrivala je veliki deo kože, a Vini je ponosno pokazala svoje telo obeleženo vitiligom – kožnim oboljenjem koje ju je učinilo prepoznatljivom širom sveta i učvrstilo njen status ikone različitosti u modnoj industriji.

Sa svojom prepoznatljivom frizurom u visokoj punđi, dramatičnim mejkapom i zlatnim detaljima, Harlou je izgledala besprekorno – samouvereno, smelo i glamurozno.

Simbol samopouzdanja i različitosti

Vini Harlou već godinama koristi svoj uticaj da podstakne prihvatanje različitosti i ruši predrasude o tome kako „lepota treba da izgleda“. Kako je više puta istakla, njen cilj nije samo da bude uspešna manekenka, već i inspiracija ljudima koji se osećaju „drugačije“.

Teško detinjstvo i put ka uspehu

Vini Harlou, rođena kao Šantel Braun-Jang 1994. godine u Kanadi, odrasla je u okruženju koje nije uvek imalo razumevanja za njenu različitost. Sa svega četiri godine dijagnostikovan joj je vitiligo, bolest kože koja uzrokuje gubitak pigmenta i pojavu belih mrlja na licu i telu.

Njeno detinjstvo nije bilo lako – deca su je zadirkivala, nazivala pogrdnim imenima poput „krava“ i „zebra“, a suočavala se i sa fizičkim nasiljem. Zbog stalnog osećaja odbacivanja, Vini se povlačila u sebe, a u više intervjua kasnije je priznala da je prolazila kroz težak period depresije i razmišljanja o odustajanju od života.

Prekretnica je došla kada je odlučila da prihvati svoju različitost i da je više ne krije. Počela je da priča o svom stanju, objavljuje fotografije i poruke podrške na društvenim mrežama, čime je stvorila zajednicu ljudi koji su u njoj pronašli snagu i inspiraciju.

Uspon na svetsku modnu scenu

Veliki korak napred u karijeri dogodio se kada je učestvovala u rijaliti emisiji „America’s Next Top Model“, koju vodi Tajra Benks. Iako nije pobedila, njen šarm, hrabrost i autentičnost otvorili su joj vrata svetske mode.

Danas Vini Harlou sarađuje sa vodećim modnim brendovima kao što su Desigual, Diesel i Victoria’s Secret, a njeno lice krasilo je naslovne strane prestižnih časopisa Vogue i Elle. Postala je globalni simbol borbe protiv diskriminacije i stereotipa, kao i glasnogovornica ljudi koji žive sa vitiligom.

Ljubav i sreća van piste

Pored uspešne karijere, Vini Harlou je srećna i na ljubavnom planu. Od 2020. godine u vezi je sa košarkašem Kajlom Kuzmom, a par se u februaru ove godine i zaručio.

Vini, koja je od tinejdžerke suočene sa osudama postala simbol hrabrosti i samoprihvatanja, danas inspiriše milione da zavole sebe – upravo onakve kakvi jesu.

