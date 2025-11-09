Deca su je nazivala "kravom" i "zebrom", a sad je jedna od najlepših žena sveta: Čuvena manekenka prošetala haljinu kojom je istakla svoju posebnost
Na crvenom tepihu manekenka Vini Harlou zasijala je u upečatljivoj crvenoj haljini otvorenih leđa, s ponosom ističući svoj vitiligo i redefinišući pojam lepote. Na dodeli nagrada Ebony Power 100, slavna manekenka još jednom je dokazala zašto važi za modnu ikonu i simbol samopouzdanja.
U galeriji pogledajte fotografije Vini Harlou:
U zavodljivoj crvenoj haljini sa čipkanim detaljima koja se spuštala do zadnjice, Vini je privlačila sve poglede na crvenom tepihu. Kreacija od slojeva crvene i bele čipke, asimetričnog kroja, savršeno je naglasila njenu figuru, dok su bele visoke potpetice dodatno izdužile njene noge. Haljina otvorenih leđa otkrivala je veliki deo kože, a Vini je ponosno pokazala svoje telo obeleženo vitiligom – kožnim oboljenjem koje ju je učinilo prepoznatljivom širom sveta i učvrstilo njen status ikone različitosti u modnoj industriji.
Sa svojom prepoznatljivom frizurom u visokoj punđi, dramatičnim mejkapom i zlatnim detaljima, Harlou je izgledala besprekorno – samouvereno, smelo i glamurozno.
Simbol samopouzdanja i različitosti
Vini Harlou već godinama koristi svoj uticaj da podstakne prihvatanje različitosti i ruši predrasude o tome kako „lepota treba da izgleda“. Kako je više puta istakla, njen cilj nije samo da bude uspešna manekenka, već i inspiracija ljudima koji se osećaju „drugačije“.
Teško detinjstvo i put ka uspehu
Vini Harlou, rođena kao Šantel Braun-Jang 1994. godine u Kanadi, odrasla je u okruženju koje nije uvek imalo razumevanja za njenu različitost. Sa svega četiri godine dijagnostikovan joj je vitiligo, bolest kože koja uzrokuje gubitak pigmenta i pojavu belih mrlja na licu i telu.
Njeno detinjstvo nije bilo lako – deca su je zadirkivala, nazivala pogrdnim imenima poput „krava“ i „zebra“, a suočavala se i sa fizičkim nasiljem. Zbog stalnog osećaja odbacivanja, Vini se povlačila u sebe, a u više intervjua kasnije je priznala da je prolazila kroz težak period depresije i razmišljanja o odustajanju od života.
Prekretnica je došla kada je odlučila da prihvati svoju različitost i da je više ne krije. Počela je da priča o svom stanju, objavljuje fotografije i poruke podrške na društvenim mrežama, čime je stvorila zajednicu ljudi koji su u njoj pronašli snagu i inspiraciju.
Uspon na svetsku modnu scenu
Veliki korak napred u karijeri dogodio se kada je učestvovala u rijaliti emisiji „America’s Next Top Model“, koju vodi Tajra Benks. Iako nije pobedila, njen šarm, hrabrost i autentičnost otvorili su joj vrata svetske mode.
Danas Vini Harlou sarađuje sa vodećim modnim brendovima kao što su Desigual, Diesel i Victoria’s Secret, a njeno lice krasilo je naslovne strane prestižnih časopisa Vogue i Elle. Postala je globalni simbol borbe protiv diskriminacije i stereotipa, kao i glasnogovornica ljudi koji žive sa vitiligom.
Ljubav i sreća van piste
Pored uspešne karijere, Vini Harlou je srećna i na ljubavnom planu. Od 2020. godine u vezi je sa košarkašem Kajlom Kuzmom, a par se u februaru ove godine i zaručio.
Vini, koja je od tinejdžerke suočene sa osudama postala simbol hrabrosti i samoprihvatanja, danas inspiriše milione da zavole sebe – upravo onakve kakvi jesu.
(Kurir.rs/ShowBuzz)
