Zohran Mamdani je odneo ubedljivu pobedu na izborima za gradonačelnika Njujorka, završivši meteorski uspon od malo poznatog državnog poslanika do jedne od najvidljivijih demokratskih ličnosti u zemlji.

Na ovim prvim većim izborima nakon prošlogodišnjih predsedničkih izbora, Demokratska stranka je zabeležila ubedljive pobede u tri velike trke, a najvažnija je bila upravo izbor za gradonačelnika, na kojem je Mamdani trijumfovao sa svojih 34 godine.

Ipak, mnogi ne znaju da je njegovom uspehu doprinela i majka – ugledna filmska rediteljka Mira Nair, čije ste projekte sigurno videli barem jednom.

Mira Nair – spoj tradicije i savremenosti

Mira Nair jedno je od najvažnijih imena svetske kinematografije. Njeni filmovi spajaju istok i zapad, tradiciju i modernost, društveni komentar i emociju. Rođena 15. oktobra u Indiji, Nair je svoju karijeru izgradila u Sjedinjenim Američkim Državama, a njeni filmovi redovno osvajaju kritiku, festivalske nagrade i srca publike.

Odrasla je u obrazovanoj porodici – otac joj je bio državni službenik, a majka socijalna radnica – što je oblikovalo njenu kasniju osetljivost prema društvenim pitanjima. Već u mladosti pokazivala je interesovanje za pozorište i društvene teme, a nakon završene škole u Delhiju dobila je stipendiju za prestižni Harvard, gde je studirala sociologiju i pozorište. Tamo je počela da snima prve dokumentarne filmove fokusirane na svakodnevni život i nevidljive slojeve društva.

Prvi uspeh i prepoznatljiv stil

Karijeru je započela dokumentarcima, ali svetsku slavu stekla je prvim igranim filmom „Salaam Bombay!“ (1988.), koji prikazuje život dece sa ulica Mumbaija. Film je osvojio Zlatnu kameru u Kanu i bio nominovan za Oskara za najbolji strani film.

Posle tog uspeha, Nair je postala prepoznatljiva po svom specifičnom stilu – kombinaciji realizma, topline i humora, sa stalnim istraživanjem identiteta, klase i kulture. Njeni najpoznatiji filmovi uključuju: „Mississippi Masala“, „Monsoon Wedding“, „The Namesake“ i „Queen of Katwe“, u kojem je manju ulogu imao i njen sin Zohran Mamdani.

Osim režije, Nair je i producentkinja, mentor mladim rediteljima i osnivačica filmske škole Maisha Film Lab u Ugandi, koja pomaže mladim afričkim i južnoazijskim autorima da razviju svoj umetnički glas.

Porodični život i politički stavovi

Nakon razvoda od Mitča Epstajna, upoznala je ugandskog političara indijskog porekla Mahmooda Mamdanija dok je istraživala temu za film „Mississippi Masala“. Venčali su se 1991. godine, a njihovo jedino dete, novi gradonačelnik Njujorka, rodilo se iste godine u Kampali.

Mira Nair, majka novog gradonačelnika Njujorka Foto: SARAH YENESEL/EPA

Da je Mamdani nasledio političke stavove od majke, pokazuje i to da je Nair još 2013. godine odbila pozivnicu za filmski festival u Haifi u znak protesta protiv izraelske politike prema Palestincima.

Život između kultura i posvećenost filmu

Nair danas živi između Njujorka, Ugande i Indije, što simbolično odražava njen život i karijeru – stalno između kultura, ali čvrsto ukorenjena u ljudskim pričama. Smatra se jednom od najvažnijih ženskih autorki globalnog juga, a njeni filmovi se bave temama imigracije, ljubavi, rodnih uloga, tradicije i savremenosti, uvek sa empatijom i stilskom elegancijom.

Kao cenjena rediteljka i profesorica filmske režije, Nair nastavlja da snima i podučava, ostajući verna ideji da film može menjati svet – priču po priču, kadar po kadar.

