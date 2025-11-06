Ko je majka novog gradonačelnika Njujorka? Bila mu je najveća podrška, a malo ko zna da je filmska ikona
Zohran Mamdani je odneo ubedljivu pobedu na izborima za gradonačelnika Njujorka, završivši meteorski uspon od malo poznatog državnog poslanika do jedne od najvidljivijih demokratskih ličnosti u zemlji.
Na ovim prvim većim izborima nakon prošlogodišnjih predsedničkih izbora, Demokratska stranka je zabeležila ubedljive pobede u tri velike trke, a najvažnija je bila upravo izbor za gradonačelnika, na kojem je Mamdani trijumfovao sa svojih 34 godine.
Ipak, mnogi ne znaju da je njegovom uspehu doprinela i majka – ugledna filmska rediteljka Mira Nair, čije ste projekte sigurno videli barem jednom.
U galeriji pogledajte fotografije Zohrana Mamdanija:
Mira Nair – spoj tradicije i savremenosti
Mira Nair jedno je od najvažnijih imena svetske kinematografije. Njeni filmovi spajaju istok i zapad, tradiciju i modernost, društveni komentar i emociju. Rođena 15. oktobra u Indiji, Nair je svoju karijeru izgradila u Sjedinjenim Američkim Državama, a njeni filmovi redovno osvajaju kritiku, festivalske nagrade i srca publike.
Odrasla je u obrazovanoj porodici – otac joj je bio državni službenik, a majka socijalna radnica – što je oblikovalo njenu kasniju osetljivost prema društvenim pitanjima. Već u mladosti pokazivala je interesovanje za pozorište i društvene teme, a nakon završene škole u Delhiju dobila je stipendiju za prestižni Harvard, gde je studirala sociologiju i pozorište. Tamo je počela da snima prve dokumentarne filmove fokusirane na svakodnevni život i nevidljive slojeve društva.
Prvi uspeh i prepoznatljiv stil
U galeriji pogledajte fotografije Mire Nair:
Karijeru je započela dokumentarcima, ali svetsku slavu stekla je prvim igranim filmom „Salaam Bombay!“ (1988.), koji prikazuje život dece sa ulica Mumbaija. Film je osvojio Zlatnu kameru u Kanu i bio nominovan za Oskara za najbolji strani film.
Posle tog uspeha, Nair je postala prepoznatljiva po svom specifičnom stilu – kombinaciji realizma, topline i humora, sa stalnim istraživanjem identiteta, klase i kulture. Njeni najpoznatiji filmovi uključuju: „Mississippi Masala“, „Monsoon Wedding“, „The Namesake“ i „Queen of Katwe“, u kojem je manju ulogu imao i njen sin Zohran Mamdani.
Osim režije, Nair je i producentkinja, mentor mladim rediteljima i osnivačica filmske škole Maisha Film Lab u Ugandi, koja pomaže mladim afričkim i južnoazijskim autorima da razviju svoj umetnički glas.
Porodični život i politički stavovi
Nakon razvoda od Mitča Epstajna, upoznala je ugandskog političara indijskog porekla Mahmooda Mamdanija dok je istraživala temu za film „Mississippi Masala“. Venčali su se 1991. godine, a njihovo jedino dete, novi gradonačelnik Njujorka, rodilo se iste godine u Kampali.
Da je Mamdani nasledio političke stavove od majke, pokazuje i to da je Nair još 2013. godine odbila pozivnicu za filmski festival u Haifi u znak protesta protiv izraelske politike prema Palestincima.
Život između kultura i posvećenost filmu
Nair danas živi između Njujorka, Ugande i Indije, što simbolično odražava njen život i karijeru – stalno između kultura, ali čvrsto ukorenjena u ljudskim pričama. Smatra se jednom od najvažnijih ženskih autorki globalnog juga, a njeni filmovi se bave temama imigracije, ljubavi, rodnih uloga, tradicije i savremenosti, uvek sa empatijom i stilskom elegancijom.
Kao cenjena rediteljka i profesorica filmske režije, Nair nastavlja da snima i podučava, ostajući verna ideji da film može menjati svet – priču po priču, kadar po kadar.
(Kurir.rs/ShowBuzz)
Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor