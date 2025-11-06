Slušaj vest

InfluenserkaHejli Kalil, poznatija kao Hejli Bejli, rekla je da je veličina polnog organa njenog bivšeg muža Meta Kalila bila "presudni faktor" koji je doveo do razvoda 2022. godine.

"Pokušavali smo da rešimo taj prokleti problem i trudili smo da popravimo brak", ispričala je na Twitch u razgovoru sa popularnim strimerom Marlonom pa naglasila:

Met Kalil i Hejli Kalil Foto: Michel Bourquard, Tsuni / USA / Alamy / Profimedia

"Pokušavali smo sve: terapeuti, lekari. Nismo lagali. Tražili smo lipo-tip sra*a (liposukcija). Zato je to nekako smešno. Kao da je moj život komedija i sam se piše".

Napomenula je da je volela svog bivšeg partnera, pa otkrila da veličinu njegovog "ponosa" ima "oko 0,01 odsto populacije". Toliko je specifičan taj problem. "Pokušavali smo, nemoguće je osim ako nećete da završite u suzama", poručila je.

Met Kalil Foto: Joe Robbins / Getty images / Profimedia

Hejli Bejli (32), koja je krasila strane "Sports Illustrated Swimsuit", i njen bivši muž Met Kalil (36), koji se proslavio igrajući američki fudbal, počeli su vezu 2012. Tri godine kasnije, venčali su se na raskošnoj ceremoniji na Havajima.

Papire za razvod predala je u maju 2022, a kao razlog navela je nepomirljive razlike. "Morate da se borite tokom loših dana da biste zaslužili najbolje dane svog života", rekla je tada. Njen bivši se u aprilu 2024. oženio Kejlani Asmus i kasnije te godine dobili su sina.

Na društvenim mrežama nagađaju šta je to tačno zasmetalo Hejli Bejli. "Dakle, bio je prevelik i/ili je imao erektilnu disfunkciju... kakve veze liposukcija ima sa tim, šta se događa?", pitaju se.

(Kurir.rs/Žena)

