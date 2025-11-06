Slušaj vest

Kim Kardašijan već dve decenije vlada rijalitijem, ali njen prvi veliki poduhvat u svetu igranih serija doživeo je potpuni fijasko. Njenu novu triler seriju "All's Fair", uprkos zvezdanoj glumačkoj postavi, kritičari su ocenili loše i proglasili je "zločinom protiv televizije" i "najgorom dramom ikada snimljenom", piše Daily Mail.

Recenzije s nula zvezdica

U seriji proslavljenog producenta Rajana Marfija, Kim se pridružila impresivnoj ženskoj ekipi koju čine Glen Klouz, Sara Polson, Naomi Vots i Tejana Tejlor. Prve tri epizode objavljene su ove nedelje na platformama Disney+ i Hulu nakon višemesečne promocije, ali čini se da ni najskuplji marketing nije mogao da spasi seriju od katastrofalnih recenzija.

Zanimljivo je bilo i to što nije bilo organizovanih projekcija za novinare, pa su kritičari prve epizode pogledali zajedno s publikom. Ubrzo su krenule da pristižu recenzije s nula zvezdica. Na IMDb-u ima ocenu 3.5/10.

Kritičari bez milosti

Ben Dauel iz "The Times-a" je u svojoj recenziji bez zvezdica zaključio: "Ovo je možda najgora TV drama ikada". S njim se složila i Keli Loler iz "USA Today", koja je seriju nazvala "najgorom TV serijom godine".

Mnogi su se posebno okomili na Kim, koja je ujedno i izvršna producentkinja. "Da li je Kardašijan uverljiva kao advokatica? Ne, nije. Ona je glumi ono što je Džingis-kan mirnoj liberalnoj demokratiji", slikovito je opisao Dauel.

Lusi Mangan iz "The Guardian-a" bila je još oštrija. "Nisam znala da je još uvek moguće napraviti ovako lošu seriju, ali pogrešila sam. 'All's Fair' je užasna. Fascinantno, neshvatljivo, egzistencijalno užasna", napisala je. Ed Pauer iz "The Telegraph-a" bio je jedan od retkih koji je seriji dao jednu zvezdicu, ali njegov osvrt nije bio ništa blaži, a glavnog krivca pronašao je u autoru serije.

Gledaoci razočarani

Reakcije publike nisu bile ništa bolje. Nakon premijere, društvene mreže su preplavili komentari gledalaca zbunjenih istaknutom ulogom Kim Kardašijan uz rame nagrađivanim glumicama. Njenu glumu su opisali kao "ukočenu" i "monotonu".

"Kim Kardašijan ne zna da glumi i mora da prestane da dira svoje lice", napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži X. "Pokušavam da gledam 'All's Fair', ali ne mogu s Kim Kardašijan", "Tako je monotona, ne mogu da je gledam" i "Prokletstvo, Kim K stvarno ne zna da glumi lol, tako je monotona, vidi se da glumi, ništa joj ne dolazi prirodno", samo su neki od komentara.

O čemu se radi u seriji?

Radnja prati tim moćnih advokatica koje napuštaju svoju kompaniju kako bi osnovale svoju. Kim glumi Aluru, advokaticu za razvode koja se zaklinje da će uništiti svog mlađeg supruga koji se oženio njom zbog novca. U seriji se kao klijentkinje pojavljuju i brojne poznate gošće, uključujući Bruk Šilds, Elizabet Berkli i Džudit Lajt.

