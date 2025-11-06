Slušaj vest

Dejvid Bekam, bivši fudbaler Mančester Junajteda i engleske reprezentacije, primio je viteški orden povodom rođendana kralja Čarlsa III, za doprinos sportu i humanitarni rad. Tokom 20 godina saradnje sa UNICEF-om, Dejvid je pomagao deci u nevolji širom sveta.

Od sada će nositi titulu "ser" Dejvid Bekam, dok će Viktorija, kao njegova supruga, uskoro moći da koristi titulu "ledi" Viktorija Bekam.

"Odrastajući u Istočnom Londonu, sa roditeljima i bakama i dekama koji su bili izuzetno patriotski nastrojeni i ponosni što su Britanci, nikada nisam mogao da zamislim da ću primiti ovakvo divno priznanje. Igrati za svoju zemlju i biti njen kapiten bila je najveća privilegija moje karijere i bukvalno ostvarenje dečačkog sna. Van terena imao sam sreću da predstavljam Britaniju širom sveta i radim sa neverovatnim organizacijama koje pomažu zajednicama u nevolji i inspirišu novu generaciju. Srećan sam što mogu da radim posao koji volim i zahvalan sam što je moj rad prepoznat i donosi mi toliko ispunjenja. Potrebno je malo vremena da sve ovo dođe do svesti, ali sam izuzetno ponosan i za mene je ovo veoma emotivan trenutak koji delim sa svojom porodicom."

Dejvid Bekam Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Porodična podrška i Bruklinov izostanak

Na ceremoniji su bili Viktorija, roditelji Ted i Sandra Bekam, i mlađa deca Romeo, Kruz i Harper. Romeo je objavio fotografiju uz poruku: "Niko ovo ne zaslužuje više od tebe, volim te, čestitam ser tata", dok je Kruz delio fotografije i video zapise iz Palate.

Ipak, najstariji sin Bruklin nije se oglasio, niti prisustvovao ceremoniji. Njegova odsutnost dodatno je naglasila raskol unutar porodice.

Porodični sukob

Tenzični odnosi u porodici Bekam traju od ranije ove godine, ali izvor problema datira još od maja 2022, kada je Bruklin oženio Nikolu Pelc. Navodno je sukob počeo kada Nikola nije izabrala venčanicu Viktorijinog brenda, već Valentino, što su mnogi u porodici protumačili kao nepoštovanje.

Bruklin Bekam i Nikola Pelc Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nikola je kasnije objašnjavala za medije da je njen prvi izbor venčanice bio nemoguć iz tehničkih razloga i da nikada nije odbila Viktoriju. Ipak, mediji su to preneli kao početak svađe. Bruklin je potom izostajao sa nekoliko važnih porodičnih događaja – rođendana roditelja, Viktorijinih revija u Parizu, a porodica nije prisustvovala ni obnovi njegovog bračnog zaveta u avgustu na imanju Pelcovih u Njujorku.

Pokušaji pomirenja

Izvori kažu da Dejvid i Viktorija žele da poprave odnose: "Dejvid je spreman da odleti i vidi Bruklina ako bude potrebno. Žele da svi sednu zajedno i razjasne nesporazume kada se emocije smire. Bruklin ih je povredio, ali Dejvid neće dozvoliti da se ovo nastavi."

