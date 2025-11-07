Slušaj vest

Glumac Haris Dikinson otvoreno je govorio o šokantnim i "neprihvatljivim“ komentarima s kojima se suočio nakon što je snimio erotski triler "Babygirl" sa Nikol Kidman. Iako mu je uloga mlađeg ljubavnika slavne australijske glumice donela veliku popularnost, 29-godišnji Dikinson otkrio je da se zbog neželjene pažnje suočio s nizom neprijatnih situacija.

Intenzivne scene i zahtevno snimanje

U filmu „Babigirl“ iz 2024. godine, Dikinson tumači mlađeg ljubavnika uspešne izvršne direktorke koju igra Nikol Kidman, nezadovoljne svojim seksualnim životom sa suprugom, kojeg tumači Antonio Banderas. Film, u režiji Haline Rejn, obiluje sirovim scenama strasti, posesivnosti i emotivne napetosti.

Scena iz filma Babygirl Foto: 2AM - Man Up Film - A24 - Album / Album / Profimedia

Sama Nikol Kidman je priznala da je snimanje bilo toliko intenzivno da je nekoliko puta morala da traži pauzu:

- Bilo je trenutaka tokom snimanja kada sam govorila: Ne želim više doživeti orgazam. Ne prilazi mi. Mrzim ovo raditi. Nije me briga ako me više nikada u životu ne dotaknu! Dosta mi je svega. To mi je bilo toliko snažno i prisutno sve vreme da je gotovo ličilo na izgaranje, rekla je glumica u intervjuu za The Sun.

Neželjena pažnja i posledice

Iako mu je uloga otvorila vrata za niz novih projekata – među kojima i nadolazeći biografski film o Bitlsima, u kojem će igrati Džona Lenona – Dikinson je priznao da je iskustvo nakon izlaska „Babigirl“ ostavilo gorak ukus. U gostovanju na podkastu Happy Sad Confused, britanski glumac otvoreno je govorio o svemu što je doživeo:

Nikol Kidman u filmu Babygirl Foto: Printscreen/YouTube/A24

- Ako sam iskren, mnogo toga mi se zapravo nije svidelo. Iskreno govoreći, ponosan sam što sam bio deo tog filma i ponosan sam na svoj rad u njemu. Volim Halinu, a saradnja s Nikol bila je najuzbudljivija stvar u mojoj karijeri, rekao je Dikinson.

On je dodao da ga je iznenadio način na koji su internet i fanovi pojednostavili i iskrivili percepciju filma:

- Način na koji su ljudi na internetu sveli neke stvari bio je prilično čudan. Ali to ne možete kontrolisati niti previše komentarisati. Ljudi su jednostavno – čudni.

Problemi s neprikladnim ponašanjem

Dikinson je posebno istakao da je često bio meta neprikladnog ponašanja zbog svoje uloge mlađeg muškarca:

- Zanimljivo je da se smatra normalnim da se to radi muškim glumcima. To je problem. Postalo je uobičajeno da mnoge žene govore mlađim muškarcima stvari koje su zapravo duboko neprimerene, naglasio je.

Banalizacija filma i neprijatne situacije

U galeriji pogledajte eksplicitne kadrove iz filma Babygirl:

1/5 Vidi galeriju Nikol Kidman i Haris Dikinson u filmu Babygirl Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, 2AM - Man Up Film - A24 - Album / Album / Profimedia, Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Glumac je otkrio da je nakon promotivnih događaja i razgovora s publikom često nailazio na neprijatne i neprihvatljive situacije:

- Bilo je trenutaka koji su bili potpuno neprihvatljivi. Od vas se očekuje da se samo nasmejete i prećutite, ali to me iscrpelo. Zbog toga sam se mučio s celim iskustvom.

Dikinson je dodao da publika često film svodi isključivo na erotski sadržaj, zanemarujući dublju umetničku nameru rediteljke i glumačkog tima:

- Ljudi kažu: "Pa, snimili ste film za koji ste znali da će biti erotičan." Ali ono što smo mi radili, i način na koji je Halina o tome govorila, bilo je mnogo suptilnije i kompleksnije. U mom umu to nije bila banalna priča. Pretpostavljam da ne možete kontrolisati kako će je drugi doživeti, ali ja se tome i dalje pomalo opirem.

Na kraju je podelio i jednu krajnje neprijatnu situaciju:

- Čak mi je i u avionu jedna žena prišla i pitala mogu li zaplesati. "Nećeš verovati šta sam radila dok sam gledala taj film", izjavila je, a ostatak neću ni reći. Iskreno, ne želim da znam ničije seksualno iskustvo povezano s tom pričom. To je jednostavno – čudno.

