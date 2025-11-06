Elen Dedženeres čestita 70. rođendan Kris Džener, iz svog doma u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dženerova je obeležilasvoj 70. rođendan u sredu, 5. novembra.

SVAKA ŽENA TREBA DA ZNA BAKLAVA ČIZKEJK Fenomenalna poslastica od koje će vam poći voda na usta, za sve prilike AJMOKAC SA SPANAĆEM I PILETINOM Rapsodija ukusa u svakom zalogaju, za ručak koji se pamti NEODOLJIVI KOLAČ SA PISTAĆIMA Osvežavajući desert kao osmišljen za proleće, bićete oduševljeni

Bivša voditeljka (67) koja je često intervjuisala slavljenicu u emisiji ,,The Ellen DeGeneres Show" je čestitala Dženerovoj tako što je na Instagramu objavila iskren video snimak.

Slavljenica je na snimku spavala dok je ležala na sofi.

Dedženeres, koja je ležala s druge strane, pevala je zajedno uz pesmu Bruna Marsa i Andersona Paka „Leave the Door Open“, koja je svirala na televizoru u pozadini.

Bivša TV voditeljka je na manje od tridesetak centimetara razdaljine šaputala svaku reč u Dženerino uvo, dok je ona ostajala potpuno nepomična.

Gage Skidmore / Zuma Press / Profimedia Pogledaj galeriju

Uznemirena Dženerova je tek na sredini pesme otvorila oči i ostala bez reči dok se okretala ka Dedženeres.

Kako je počela potpuno da se budi, Dženerova je pogledala osobu koja je snimala video, pa zastala i upitala: „Šta je s vama ljudi do đavola?“

Dženerova se na kraju snimka protezala, dok Dedženeres i osoba koja je snimala — čiji identitet nije otkriven — nisu mogli da zadrže smeh.

„Srećan rođendan, Kris. Volela bih da te ovako budim svakog dana. @krisjenner“, napisala je Dedženeres u opisu objave.

Reakcije

Razne poznate ličnosti reagovale su na video u komentarima.

ADVERTISING

Kim Kardašijan i Kloi Kardašijan obe su napisale da „plaču“. Zoe Saldanja je dodala: „Hahahahahahahahahahaha, najbolje!“

Džej Šeti se nadovezao komentarom: „Obožavam ovo“, dok je Malika Hak dodala: „Neverovatno.“ Džena Devan je ostavila nekoliko emotikona koji se smeju.

Lice

Dženerova je uoči svog 70. rođendana uradila drugo zatezanje lica, kod doktora Stevena Levina u Njujorku.

Prvu intervenciju ovog tipa imala je 2011. godine, što je bilo zabeleženo u emisiji ,,Keeping Up with the Kardashians".

„Ne znači da treba da odustaneš od sebe samo zato što stariš,“ rekla je ona za Vogue Arabia u članku objavljenom u avgustu. „Ako se osećaš prijatno u svojoj koži i želiš da stariš dostojanstveno – što za tebe znači da ne želiš ništa da radiš – onda nemoj ništa da radiš. Ali za mene, ovo je dostojanstveno starenje. To je moja verzija.“

Porodični izvor je rekao za Peopleda njena deca već mesecima „planiraju posebno porodično slavlje“, jer je ona „uzbuđena zbog toga što puni 70 godina.“