Pravna bitka između Breda Pita i Anđeline Džoli oko njihove francuske vinarije Château Miraval dobila je novi nastavak. Prema sudskim dokumentima podnesenim krajem oktobra, Pit od bivše supruge traži odštetu od 30 miliona evra zbog prodaje njenog udela u imanju. Ovi navodi temelje se na mejlovima koje su advokati Anđeline Džoli poslali prošle godine, a koje je sada kao dokaz priložio Pitov pravni tim, piše People.

Šta otkrivaju nova dokumenta?

Pitov tim je 29. oktobra sudu dostavio novu komunikaciju vezanu za prodaju Džolinog udela u vinariji 2021. godine. Među dokazima je i mejl iz novembra 2023, u kom advokati slavne glumice odgovaraju na Pitovu tužbu.

"Samu zahtevnost tog projekta je gospodin Pit sam sebi stvorio - on tuži gospođu Džoli i traži 30 miliona evra odštete", napisali su tada advokati. "Zbog toga on mora da snosi trošak izrade dokumenata koji će pokazati (ili neće pokazati) te navodne štete."

U drugom mejlu iz oktobra 2023. navodi se kako je Pit "tražio trajnu odštetu zbog navodne štete nanesene poslovanju Miravala". Džolin tim takođe je spomenuo "Pitovo uporno odbijanje da dostavi dokumenta koja se odnose na razloge zbog kojih mu je trebao četvorogodišnji ugovor o tajnosti koji pokriva njegovo lično nedolično ponašanje", tvrdeći da su te informacije ključne "za srž slučaja i moraju da budu dostavljene".

Pozadina sukoba oko vinarije

Bred Pit je prvu tužbu podneo još 2022. godine, tvrdeći da je Džoli prodala svoj udeo u Miravalu uprkos njihovom navodnom dogovoru da niko neće prodati svoj deo bez odobrenja onog drugog. Džoli je negirala postojanje takvog dogovora i uzvratila protivtužbom, optuživši Pita da "vodi osvetnički rat" protiv nje.

