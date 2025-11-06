Slušaj vest

Pop zvezda Sem Smit otvoreno je progovorio o teškom periodu iz detinjstva i odluci da sa samo 13 godina uradi liposukciju, kako bi se izborio sa osećajem nesigurnosti zbog svog tela.

U novoj epizodi podkasta “Podcrushed” koji vodi glumac Pen Badgli, Sem (33) se prisetio kako je još kao tinejdžer stalno oseća nelagodu zbog svoje težine:

“Za mene je to oduvek bila težina. Moju kvir stranu sam mogao da razumem i da je prihvatim, ali težina je bila najteža stvar i upravo zbog nje su me najviše zadirkivali.”

Sem Smit Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sem je otkrio da je još u školi imao grupu zaštitnički nastrojenih drugarica, ali da su “besni dečaci” bili posebno okrutni.

“Imao sam operaciju grudi sa 13 godina jer su grudi počele da mi rastu,” priznao je.

Odluku za liposukciju doneo je jer nije mogao više da podnese zadirkivanja:

“Nisam mogao da idem na bazen, a presvlačenje u svlačionici bilo je pakao. Zato sam se podvrgao liposukciji.”

Pevač je dodala da su roditelji podržali tu odluku, jer su videli koliko je patio:

Sem Smit Foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

“Sve je to bilo borba s hranom i sa sobom. Operacija je uspela, ali je sve bilo noćna mora, dali su mi zavoj, kao brushalter, koji sam morao da nosim mesec dana.”

Sem je kroz osmeh ispričao i anegdotu iz tog perioda:

“Ako bih nosio taj zavoj, mogao sam da idem na početak reda za ručak, jer su svi morali da budu pažljivi prema meni. Tako da sam ga nosio skoro godinu dana!”

Sem je i ranije, 2019. godine, govorio o toj operaciji, objašnjavajući da je imao “višak estrogena” u telu i da su mu “grudi zaista rasle”.

Svi su znali da sam gej pre mene

Iako je težina bila glavni izvor nesigurnosti, Sem se prisetio i trenutka kada je sa 10 godina priznao jednoj osobi da je gej, dok je to od ostatka škole skrivao:

“Kad se setim tog perioda, setim se samo nelagode. Bio sam toliko gej. Svi su znali pre mene.”

“Pevanje je bilo moja supermoć, ali i teret. Ljudi bi stali da me slušaju, ali ja zapravo nisam voleo da pevam pred drugima.”

“Imao sam napad panike na sceni – godinu dana nisam mogao da pevam”

Sem je priznao da ju je strah od nastupa pratio i kasnije u karijeri:

“Imao sam napad panike na sceni sa 26 godina. To mi je promenilo život. U Južnoj Africi sam se ukočio i nisam mogao da pevam – posle toga godinu dana nisam nastupao.”