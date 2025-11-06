Slušaj vest

Libi Adame je u utorak, 5. novembra, osuđena na 15 godina do doživotne kazne zatvora nakon što je u oktobru proglašena krivom za ubistvo drugog stepena. Adame je odgovorna za smrt glumice Sindijane Santangelo , koja je preminula ubrzo nakon što joj je ubrizgala silikon, prenosi The Los Angeles Times. Glumica, poznata po ulogama u serijama Married… With Children, ER i CSI: Miami, preminula je u martu u Malibuu u 59. godini.

Sindijana Santagelo Foto: Instagram

Sudska odluka

Porota je donela presudu nakon nešto više od jednog dana rasprave, 9. oktobra, a sudija Vrhovnog suda okruga Los Anđeles, Sam Ohta, odredio je da Adame ostaje u pritvoru bez mogućnosti kaucije. Sudija je takođe odbila zahtev za novo suđenje pre izricanja presude.

Adame, 55, osuđena je i za praktikovanje medicine bez sertifikata, a tužioci navode da je ubrizgala silikon u Santangeline zadnjice, što je kasnije dovelo do fatalne embolije.

Odbrana je tvrdila da Adame zapravo nije izvršila proceduru, već je samo pružila konsultaciju, ali su tužioci predstavili razmenu poruka između dve žene kao dokaz da je Adame zaista obavila injekciju.

Prethodna presuda

Adame je ranije, 2024. godine, osuđena za ubistvo iz nehata nakon što je davala smrtonosnu injekciju silikona u zadnjicu 26-godišnjoj Karisi Rajpaul 2019. godine. U tom slučaju dobila je tri godine zatvora, ali je puštena na odsluženu kaznu. Njena ćerka, Alisija Galaz, takođe je bila osuđena.

Upozorenja FDA

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) ranije je upozoravala na opasnosti injekcija silikona za oblikovanje tela. Još 2017. godine, FDA je objavila saopštenje u kojem je upozorila: