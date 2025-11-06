Slušaj vest

Na predstojećem izboru za Mis Univerzuma 2025. godine, a koji će biti održan 21. novembra u Tajlandu, Srbiju će predstavljati Jelena Egorova manekenka mongolskog porekla.

Jelena Egorova rođena je u Jakutiji u Rusiji, kao i njena majka, dok joj je otac iz Tatarstana. Porodica je jedno vreme živela u Mongoliji. Misica o kojoj ovih dana priča srpska javnost, diplomirala je kriptoekonomiju na Moskovskom državnom univerzitetu, a u Rusiji se bavila i glumom. Igrala je šumskog vilenjaka u filmu Dmitrija Davidova iz 2022. "Pesme leta", koji je sniman u Sibiru godinu dana ranije.

Jelena Egorova predstavljala je Rusiju odnosno Jakutiju na izborima lepote prethodnih godina, nosila je i lentu Mongolije, a sada je srpska misica.

Kada je Jelena izašla na scenu svetskog takmičenja, predstavila se na ovaj način:

"Počastvovana sam što predstavljam Srbiju, zemlju koja me je dočekala raširenih ruku. Moji koreni su azijski, moj pasoš je srpski, ali moja svrha je univerzalna: pokazati da lepota danas znači povezanost, a ne podelu. Želim da svaka devojka koja se oseća 'drugačijom' vidi da može da pripada bilo gde, tamo gde donosi ljubaznost, poštovanje i snagu", poručila je.

Naglasila je: "Ponosna sam što predstavljam Srbiju, zemlju koja mi je požela dobrodošlicu. Moje nasleđe povezuje Evropu i Aziju i to vidim kao most, a ne kao granicu".

Reakcija organizacije Miss Serbia

Povodom angažovanja Egorove, kompanija koja decenijama organizuje izbor za Mis Srbije oglasila se saopštenjem u kojem je iznela svoj stav o trenutnom statusu takmičenja Miss Universe.

„Takmičenje Miss Universe odavno više nije ono što je nekada bilo. Nakon što je Donald Tramp prodao vlasnička prava nad licencom, ovo nekada prestižno svetsko nadmetanje prešlo je u ruke sumnjivih organizatora koji su potpuno urušili njegov kredibilitet i tradiciju dugu više od sedam decenija.

Od tada, standardi su drastično promenjeni, danas se na istom takmičenju pojavljuju i devojke i žene starosti do 55 godina, dok se pojedinim učesnicama dodeljuju lente zemalja koje nikada nisu ni predstavljale. Srbija ove godine nema zvaničnu predstavnicu: umesto toga, pod našom zastavom nastupa manekenka iz Maroka, što je apsurd bez presedana.

Mnoge zemlje koje poštuju kredibilitet Miss World licence povukle su se iz ovog takmičenja još prošle godine, uključujući i Srbiju. Zvanična Miss Serbia, koja učestvuje na izboru Miss World, nema nikakve veze sa ovim takmičenjem, niti Srbija ima svoju legitimnu predstavnicu na sadašnjem izboru Miss Universe.

Ovakav postupak nije u skladu sa pravilima licenciranih izbora lepote, koji priznaju samo učesnice izabrane na nacionalnim takmičenjima uz višemesečnu kampanju i pripreme. Dodatni pokazatelj neregularnosti jeste činjenica da čak pet devojaka albanskog porekla predstavljaju pet različitih država.

Miss Universe je, nažalost, od prestižnog izbora lepote koji je u vreme Donalda Trampa imao stroga pravila, transparentnu selekciju i globalni ugled postao paravan za lične interese i komercijalne aranžmane bez ikakvog poštovanja prema državnim simbolima i takmičarskim pravilima“, prenosi Informer.