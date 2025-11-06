Slušaj vest

Poznata glumica Polin Kolins preminula je u 85. godini nakon višegodišnje borbe sa Parkinsonovom bolešću, saopštila je njena porodica.

Kolins je proslavu stekla u ranim godinama karijere uloga sobarice u britanskoj drami Upstairs, Downstairs, gde se njen lik pojavljivao kroz prva dva serijala.

Polin Kolins Foto: Donald Cooper / Alamy / Profimedia

Svetla pozornica i filmski uspeh

Godine 1988. Kolins je igrala u jednočinkovnoj predstavi Shirley Valentine u Londonu, koju je godinu dana kasnije prenela na Brodvej a potom i u filmsku adaptaciju 1989. godine.

Film je osvojio brojne nagrade i nominacije, a Polin je bila nominovana za Oskara za najbolju glumicu za svoju ulogu u Širli Valentine, dok je za istu ulogu osvojila Zlatni globus u kategoriji najbolja glumica u komediji ili mjuziklu.

Ostale značajne uloge

Kolins se pojavila i u popularnoj britanskoj seriji Doctor Who, gde je 1967. godine igrala lik Samante Brigs u epskoj sci-fi avanturi.

Njena karijera ostaje zabeležena kao jedna od najupečatljivijih u britanskoj televiziji i na pozornici, a publika će je pamtiti po toplini i snazi kojom je oživljavala svoje likove.