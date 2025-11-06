Slušaj vest

Čuvena glumica Polin Kolins preminula je danas u 85. godini nakon dugogodišnje borbe sa Parkinsonovom bolešću. Više od 50 godina njena ljubav bio je glumac Džon Alderton, a njihov brak kmnoge je inspirisao.

Ljubavna priča Polin Kolins obeležena je njenim dugogodišnjim brakom sa glumcem Džonom Aldertonom, sa kojim je bila u braku od 1969. godine. Njihova veza je posebna i po ličnoj dugovečnosti, ali i po profesionalnim saradnjama, koje uključuju zajedničke uloge u serijama Upstairs, Downstairs, Thomas & Sarah, kao i u sitkomu No, Honestly.

1/4 Vidi galeriju Polin Kolins Foto: Peter Phillips / Alamy / Profimedia, Peter Jordan, PA Images / Alamy / Profimedia, PARAMOUNT PICTURES - Album / Album / Profimedia

Brak i porodica

Kolins i Alderton su zajedno podigli tri deteta: Nikolasa, Kejt i Ričarda. Njihov dugogodišnji brak često se isticao kao primer uspešne veze u industriji zabave.

Profesionalna saradnja

Par je prvi put postao prepoznatljiv zahvaljujući ulogama Sare i Tomasa u Upstairs, Downstairs i njegovom spin-offu Thomas & Sara. Zajedno su glumili i u sitkomu No, Honestly i seriji Forever Green, pokazujući snažnu profesionalnu hemiju koja je pratila i njihov privatni život.

Polin Kolins sa mužem Foto: Peter Jordan, PA Images / Alamy / Profimedia

Lična povezanost

Njihov odnos opisivan je kao spoj ličnog i profesionalnog života, zasnovan na dubokom međusobnom poštovanju. Kolins je često isticala kako je Alderton bio podrška, na primer, tako što je brinuo o porodici dok je ona bila na Brodveju

Pre braka sa Aldertonom, glumica je imala stariju ćerku Luiz sa glumcem Tonijem Rohrom. Kao mlada samohrana majka, dala je Lusis na usvajanje, a ponovo su se srele 22 godine kasnije. Kolins je ovu emotivnu priču dokumentovala u svojoj knjizi Letter to Louise.

Memoari o ljubavi i gubitku

Polin Kolins je rodila Luiz u domu za samohrane majke, koji su vodile časne sestre, i provela šest nedelja povezujući se sa svojom novorođenčadi.

Kada je došlo vreme da Luiz ode u svoju novu porodicu, Kolins je preplavio osećaj tuge i pitanja:

“Zašto sam to učinila?”

Polin Kolins Foto: PARAMOUNT PICTURES - Album / Album / Profimedia

Ovaj period doveo je do depresije, a glumica je o svojim osećanjima tada govorila samo svojim roditeljima, pet godina nakon što je dala Luiz na usvajanje.

Gotovo tri decenije kasnije, glumica je objavila knjigu Letter to Louise: A Loving Memoir to the Daughter I Gave Up for Adoption More than Twenty-five Years Ago, u kojoj istražuje svoje misli i osećanja u periodu pre donošenja te teške odluke. Knjiga je napisana poput dirljive pisma majke kćerki i predstavlja retki uvid u njen privatni život, uprkos decenijama provedenim u centru pažnje javnosti.

Kolins otkriva kako je bilo biti samohrana majka deteta rođenog van braka u Kilarneju, Irska:

“Na kraju samo ja mogu preuzeti odgovornost za naše živote, tvoje i moje.”

Ponovno okupljanje

Šest godina pre objavljivanja knjige, Kolins je sa zahvalnošću dočekala ponovno okupljanje sa svojom kćerkom, zatvarajući emotivni krug i pronalazeći mir nakon višedecenijske distance.