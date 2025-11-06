Slušaj vest

Mis Univerzum 2025 koji se održava na Tajlandu od samog starta obojen je brojnim skandalima i veoma nelogičnim dešavanjima. Sada je u centru novog skandala bila misica lažne države Kosovo Dorea Šala koja je na svom predstavljanju pokazala simbol "Velike Albanije".

Misica Dorotea Šala Foto: Instagram/MissUniverseKosovo

Dorea je nosila lentu sa natpisom Kosovo i prilikom izgovaranja svog imena pokazala je rukama dvoglavog orla. To je objavila na svojoj Instagram stranici uz opis "albanska krv". Ova objava je i na zvaničnoj instagram stanici Mis Univerzum Kosovo.

Snimak je objavljen pre jednog dana, a niko od organizatora se još uvek nije oglasio povodom ovog skandala koji je napravila misica. Ipak, u javnosti su izazvane burne reakcije. Ispod objave na društvenim mrežama nižu se komentari kako je ovog "sramotna provokacija" i da tome nikako nije mesto na jednom tačmičenju lepote.

Predsednik takmičenja lepotici iz Meksika rekao da je glupača

Prava drama odigrala se na takmičenju za Mis Univerzum. Događaj koji se odvija na Tajlandu već je obeležio skandal čiji su glavni akteri predsednik takmičenja i jedna od lepotica koje učestvuju na izboru.

Internet su preplavili snimci drame. Prema izveštajima stranih medija, tokom zvanične dodele lenta došlo je do rasprave između predsednika takmičenja Navata Itsaragrisila i meksičke predstavnice Fatime Boš.

Ceo sukob odigrao se pred svima, jer je događaj emitovan uživo na zvaničnoj Facebook stranici takmičenja.

Predsednik takmičenja javno je doveo u pitanje izostanak meksičke takmičarke sa sponzorskog snimanja koje je održano ranije tog dana i zamolio je da ustane i pred kamerama objasni svoje odsustvo. Tokom razgovora nazvao ju je "glupom".

Meksička predstavnica je reagovala na njegove reči, a Itsaragrisil je pozvao obezbeđenje i naredio im da je uklone iz sale.