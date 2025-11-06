Slušaj vest

Marko Purišić, poznatiji kao Bejbi Lazanja, osvojio je region nakon predstavljanja na Evroviziji 2024. godine. Tada je Hrvatskoj u konačnom zbiru doneo drugo mesto na ovom prestižnom muzičkom takmičenju. Sada je drastično promenio prepoznatljiv imidž.

Mladi muzičar više nije plavušan sa kratkom kosom, već je napravio transformaciju u mnogo ozbiljniji stil. To se može videti na njegovom zvaničnom Instagramu.

On je predstavio svog novog saradnika u bendu i ujedno objavio nove promo fotogragije. Pevačevi fanovi odmah su primetili promenu u njegovom imidžu te su mu uputili brojne komplimente.

Humani gest koji je sve oduševio

Hrvatski predstavnik na "Evroviziji 2024" Bejbi Lazanja prosledio je nagradu koju mu je dodelila država zbog ostvarenog uspeha na takmičenju (drugo mesto u finalu).

va sredstva odlučio je da donira u humanitarne svrhe, o čemu se naširoko priča širom Evrope.

Bejbi Lazanja je osvojio drugo mesto na Evroviziji 2024 Foto: EPA/JESSICA GOW

- Zahvaljujem se hrvatskoj Vladi na novčanoj nagradi u iznosu od 50.000€. Ipak, te novce ja ne mogu prihvatiti. Mogao bih navesti mnogo razloga zašto, ali prvi, najbitniji i dovoljni je što postoji puno drugih pojedinaca i organizacija kojima će ti novci daleko više pomoći. Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje ime, te ime hrvatska Vlada donira 25.000€ Zavodu za pedijatrisjku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom "Mladen Ćepulić". Nadalje, ostalih 25.000€ voleo bih da doniram Zavodu za pedijstrijsku hematologiju, onkologiju i transplataciju matičnih ćelija KBC Zagreb. Hvala - poručio je Bejbi Lazanja.

