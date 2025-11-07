"Molim vas pomozite" Snimak hrvatske misice visoke 191 cm je viralan: Ljudi ne mogu da prestanu da se smeju
Hrvatska misicaLaura Gnjatović (22), koja ove godine predstavlja svoju zemlju na prestižnom izboru za Mis Univerzuma, ponovo je postala tema dana na društvenim mrežama — ali ovog puta zbog urnebesne situacije koja je završila kao pravi internet hit.
Neočekivani trenutak koji je nasmejao milione
Laura trenutno boravi na Tajlandu, gde se održavaju pripreme i brojni zvanični događaji uoči velikog finala takmičenja. Tokom jednog ručka, kamera je zabeležila komičan trenutak — lepa misica je morala gotovo da se savije do poda i hoda pogrbljeno kako bi prošla ispod izuzetno niskog plafona.
Uz osmeh, obratila se prisutnima i kroz smeh rekla:
„Molim vas pomozite!“
Snimak je ubrzo preplavio TikTok i druge platforme, a korisnici su se utrkivali u komentarima — jedni su se šalili na račun situacije, dok su drugi slali poruke podrške i simpatične pohvale.
Jedno je sigurno, za Lauru je njena visina zaštitni znak.
Najviša takmičarka na Mis Univerzumu
Zanimljivo je da je Laura Gnjatović, sa svojih 191 cm, najviša kandidatkinja ovogodišnjeg izbora za Mis Univerzuma. U intervjuu za Index.hr priznala je da svoju visinu nije oduvek doživljavala kao prednost.
„Dugo sam mislila da ne pripadam kadru. Nisam stala u razredne slike, nisam mogla da pozajmim tuđe pantalone, a dečaci su me gledali kao banderu. Kao dete sam po internetu tražila ‘kako zaustaviti rast’. Danas se smejem svemu tome – visinu sada vidim kao ogromnu prednost i ne bih je menjala. Osim, naravno, kad sa krunom zapnem za plafon,“ našalila se Laura.
