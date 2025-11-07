Slušaj vest

Sina glumice Gvinet Paltrou i frontmena grupe "Coldplay" Krisa Martina, Mozesa Martina, porede sa čuvenim ocem, pa ga nazivaju njegovim klonom. Genetika je uostalom takva, često se dešava, kada je u pitanju fizički izgled, da preovladaju geni jednog roditelja, dok se geni drugog ispoljavaju na neki drugačiji način.

"Više liči na Krisa nego sam Kris!", "Mozes je pljunuti otac", "Isti tata", "Pljunuti Kris", "Nadam se da zna da peva kao otac", takvi komentari pratili su Mozesa Martina (19).

Interesantno je da se za ćerku bivšeg para Epl Martin (21) komentariše da je fizički preslikana majka. Podsetimo, Gvinet Paltrou i Kris Martin bili su u braku od 2003. do 2016. Glumica se 2018. udala za Breda Falčuka. Martin je bio veren sa glumicom Dakotom Džonson. Rastali su se ranije ove godine, a vezu su obeležili raskidi i pomirenja.

Epl Martin sa ocem Krisom Martinom Foto: printscreen/instagram/gwynethpaltrow

Ćerka Melani Grifit i Džona Džonsona bila je u sjajnim odnosima sa Gvinet Paltrou.

Epl Martin i njeni roditelji na udaru kritika zbog nepotizma

Ukoliko počne da se bavi javnom profesijom, Mozes će sigurno biti proglašen za nepo bebu, kako se nazivaju naslednici poznatih ličnosti koji se uglavnom proslave preko noći i nije tajna da im je put do popularnosti olakšan zbog porekla.

Epl Martin je već bila izložena kritikama zbog nepotizma kao i njeni roditelji. "Da li je ova devojka važna za svet? I zašto?", "Debitovala u društvu? Do sada je bila zaključana u podrumu", "Nije li već u društvu? Nemoj mi govoriti šta je sledeće, diploma umetnosti ili mode i život u Parizu uz jedenje kroasana", tako su glasile reakcije na slike sa debitantskog bala, koji su mnogi ocenili kao skup snobova.

Konstatovali su neki da za Epl ne bi znala šira javnost da joj roditelji nisu poznati.Kris Martin je 2020. u emisiji Elen Dedženeris otkrio ove detalje o svojoj naslednici: "Moja ćerka radi u prodavnici odeće, išao sam da je iznenadim... pa zapravo samo da je vidim. I mislio sam da je bolje da kupim nešto, pa sam uzeo majicu sa police i stao u red.

Platio sam majicu i kupio joj kolače jer ona voli slatkiše, rekao sam gospođi:"Možete li ovo da date mojoj ćerki?", dok sam odlazio, ona je vikala: "Volim te, tata!".

