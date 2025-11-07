Slušaj vest

Kultni komičar Džeri Sajnfeld, koji danas ima 71 godinu i i dalje nastupa na stand-up scenama širom Amerike, oduvek je bio u centru pažnje — ne samo zbog svog humora, već i zbogljubavnog života koji je svojevremeno izazvao burne reakcije.

Proslavio se legendarnom serijom „Sajnfeld“, koja se emitovala od 1989. do 1998. godine i postala jedna od najgledanijih humorističnih serija svih vremena. Ipak, iza kulisa uspeha krila se priča koja je šokirala javnost devedesetih.

Kada je Džeri Sajnfeld izlazio sa tinejdžerkom

Džeri Sajnfeld Foto: CASTLE ROCK-WEST-SHAPIRO - Album / Album / Profimedia

Godina je bila 1994., a Džeri Sajnfeld je bio na vrhuncu slave. Njegova serija rušila je rekorde sa gotovo 29 miliona gledalaca po epizodi, a on je važio za jednog od najomiljenijih televizijskih likova tog vremena.

Međutim, mediji su eksplodirali kada je otkriveno da se komičar zabavlja sa tada 17-godišnjom Šošanom Lonstin, srednjoškolkom koja je još živela sa roditeljima. Sajnfeld, tada 38-godišnjak, upoznao ju je slučajno u Central parku, a njihova veza ubrzo je postala tema svih naslovnica.

Kako je pisao časopis People, njihova priča je „mogla da bude skeč iz serije Sajnfeld“ — zreli komičar i učenica koja mu je „osvojila srce“. Iako je Šošana ubrzo preselila u Njujork da bi bila bliže Džeriju, pritisak javnosti bio je ogroman, pa su se nakon četiri godine zabavljanja rastali.

Kasnije je Šošana zasnovala porodicu i rodila troje dece, dok je Džeri nastavio svoj život i karijeru — i uskoro upoznao ženu sa kojom će ostati do danas.

Kako je Džeri upoznao svoju suprugu Džesiku

Četiri godine nakon raskida sa Šošanom, Džeri Sajnfeld je 1998. godine upoznao Džesiku Sajnfeld u teretani u Njujorku. Kako je kasnije otkrila, njihov susret nije bio ljubav na prvi pogled.

Džeri Sajnfeld i supruga Džesika Sajnfeld na crvenom tepihu Foto: Ron Wolfson, 1999 All Rights Reserved / Everett / Profimedia

go

„Prolazila sam kroz težak period, a Džeri mi je prišao i pokušao da me nasmeje. U tom trenutku nisam imala volje za šalu, ali nije odustajao. Na kraju me je stvarno nasmejao,“ ispričala je Džesika u intervjuu za New York Times 2007. godine.

Ubrzo su paparaci počeli da ih fotografišu kako razmenjuju nežnosti u teretani, što je izazvalo dodatnu pažnju, jer je Džesika tada bila udata. Nakon kratkog vremena, razvela se i započela vezu sa Džerijem, koji je od nje stariji 17 godina.

Venčali su se nešto više od godinu dana kasnije i danas imaju troje dece — Sašu (rođenu 2000.), Džulijana (2003.) i Šeparda (2005.).

