Slavni glumac je imao 39 godina kada je zaveo tinejdžerku: 90-tih je pokrenuo trend zabavljanja sa duplo mlađim ženama
Kultni komičar Džeri Sajnfeld, koji danas ima 71 godinu i i dalje nastupa na stand-up scenama širom Amerike, oduvek je bio u centru pažnje — ne samo zbog svog humora, već i zbogljubavnog života koji je svojevremeno izazvao burne reakcije.
Proslavio se legendarnom serijom „Sajnfeld“, koja se emitovala od 1989. do 1998. godine i postala jedna od najgledanijih humorističnih serija svih vremena. Ipak, iza kulisa uspeha krila se priča koja je šokirala javnost devedesetih.
Kada je Džeri Sajnfeld izlazio sa tinejdžerkom
Godina je bila 1994., a Džeri Sajnfeld je bio na vrhuncu slave. Njegova serija rušila je rekorde sa gotovo 29 miliona gledalaca po epizodi, a on je važio za jednog od najomiljenijih televizijskih likova tog vremena.
Međutim, mediji su eksplodirali kada je otkriveno da se komičar zabavlja sa tada 17-godišnjom Šošanom Lonstin, srednjoškolkom koja je još živela sa roditeljima. Sajnfeld, tada 38-godišnjak, upoznao ju je slučajno u Central parku, a njihova veza ubrzo je postala tema svih naslovnica.
Kako je pisao časopis People, njihova priča je „mogla da bude skeč iz serije Sajnfeld“ — zreli komičar i učenica koja mu je „osvojila srce“. Iako je Šošana ubrzo preselila u Njujork da bi bila bliže Džeriju, pritisak javnosti bio je ogroman, pa su se nakon četiri godine zabavljanja rastali.
Kasnije je Šošana zasnovala porodicu i rodila troje dece, dok je Džeri nastavio svoj život i karijeru — i uskoro upoznao ženu sa kojom će ostati do danas.
Kako je Džeri upoznao svoju suprugu Džesiku
Četiri godine nakon raskida sa Šošanom, Džeri Sajnfeld je 1998. godine upoznao Džesiku Sajnfeld u teretani u Njujorku. Kako je kasnije otkrila, njihov susret nije bio ljubav na prvi pogled.
„Prolazila sam kroz težak period, a Džeri mi je prišao i pokušao da me nasmeje. U tom trenutku nisam imala volje za šalu, ali nije odustajao. Na kraju me je stvarno nasmejao,“ ispričala je Džesika u intervjuu za New York Times 2007. godine.
Ubrzo su paparaci počeli da ih fotografišu kako razmenjuju nežnosti u teretani, što je izazvalo dodatnu pažnju, jer je Džesika tada bila udata. Nakon kratkog vremena, razvela se i započela vezu sa Džerijem, koji je od nje stariji 17 godina.
Venčali su se nešto više od godinu dana kasnije i danas imaju troje dece — Sašu (rođenu 2000.), Džulijana (2003.) i Šeparda (2005.).
