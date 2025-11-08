Slušaj vest

Šon "Paf Dedi“ Kombs proslavio je svoj 56. rođendan 4. novembra u federalnom zatvoru Fort Diks, nakon što je osuđen na 50 meseci zatvora.

Mesec dana nakon što je reper i muzički mogul osuđen na 50 meseci zatvora zbog dve presude povezane s prostitucijom, Didi je proslavio svoj 56. rođendan u zatvoru Federal Correctional Institution, Fort Dix u saveznoj državi Nju Džerzi.

A šta se našlo na jelovniku slavljenika?

Prema meniju zatvorske kuhinje do kojeg je došao magazin People, Kombs — koji je u julu oslobođen optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje — započeo je jutro voćem i izborom između mekinja od pahuljica i kolača za doručak ili integralnog hleba sa dva pakovanja džema. Uz to su posluženi obrano mleko i margarin.

Između 11 i 12 sati, osnivač Bad Boy Records-a mogao je da bira između piletine „parmiđane“ ili burgera od leblebija. Prilozi su uključivali spanać i testeninu, uz beli ili integralni hleb sa belim lukom. Posle ručka, imao je izbor između voća ili deserta.

Za večeru je Kombs — koji je u ovu ustanovu premešten 30. oktobra — imao mogućnost da bira između pice sa sirom i pasulja, uz italijansku pastu salatu, boraniju i baštensku salatu.

A ako je i posle toga bio gladan, mogao je da se posluži hranom iz zatvorske kantine. Na spisku dostupnih grickalica, prema dokumentu do kojeg je došao E! News, nalaze se Honey Buns kolači, Pop-Tarts, kolačići od sira i Cheez-Its krekeri.

Zanimljivo je to da je Pi Didi prethodne rođendane proslavljao na znatno drugačiji način. Naime, on je kako bi obeležio ovu priliku organizovao glamurozne žurke koje su vrvle od poznatih ličnosti. Prema nekim izvorima proslave se kasnije pretvarala u „freak-off“, žurke ispunjene nedozvoljenim supstanacama, alkoholom i muškim i ženskim plaćenim eskortima, kao i Didijevim devojkama koje je reper navodno podvodio. Upravo zbog ovih žurki se Didi i našao na optuženičkoj klupi.

Iako je reper, koji bi trebalo da bude pušten u maju 2028. godine, svoj 56. rođendan dočekao iza rešetaka, njegova deca su mu čestitala iz svojih domova.

"Srećan rođendan najboljem tati na svetu,“ napisao je njegov sin Kristijan na Instagramu uz niz porodičnih fotografija. „Volim te! Voleo bih da si s nama, jedva čekam da te vidim! #FreePops.“

U međuvremenu, Čens je podelila poruku na Instagram storiju uz fotografiju sa ocem na brodu: „Srećan rođendan najboljem tati!! Volim te i mnogo mi nedostaješ! Jedva čekam da ponovo zajedno gledamo zalaske sunca.“

Dok je otac sedmoro dece prolazio kroz suđenje — tokom kojeg su njegove bivše devojke, uključujući Kesi Venturu, svedočile o navodnom zlostavljanju koje su doživele dok su bile u vezi s njim — njegova deca su nastavila da mu pružaju podršku.

Sva deca su bila prisutna na njegovom ročištu 3. oktobra, gde su govorila u njegovu odbranu. Prema navodima NBC News-a, Kvinsi — koji je zajedno s Kristijanom i Džastinom prisustvovao više puta suđenju — rekao je sudiji Arunu Subramanijanu da je njegov otac „drugačiji čovek“.

A Džastin je zamolio sudiju da pokaže „milost“ prilikom izricanja presude. „On je najbolji na svetu, moj heroj — uvek je bio i uvek će biti moj heroj“, rekao je Džastin.

