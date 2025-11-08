Slušaj vest

Stiven Kolins je postao najpoznatiji po ulozi brižnog oca i sveštenika u seriji „7th Heaven“ (Sedmo nebo), ali iza kamere krio se mračni deo njegove prošlosti koji je izašao na videlo u oktobru 2014. godine.

Tada je Kolins priznao da je seksualno zlostavljao troje dece, što se čulo u audio snimku iz 2012. godine koji je procurio u javnost. To je gotovo momentalno završilo njegovu glumačku karijeru.

"Na snimku sam opisao događaje koji su se desili pre 20, 32 i 40 godina,“ rekao je za magazin People dva meseca kasnije. „Objavljivanje tog snimka izazvalo je brojne pretpostavke i insinuacije o onome što sam uradio, koje daleko prevazilaze ono što se zapravo dogodilo.“

Nakon priznanja, reprize „7th Heaven-a“ su skinute sa programa, Kolins je izbačen iz filma „Ted 2“ i drugih projekata, te se na kraju potpuno povukao iz Holivuda. Sada, emisija Hollywood Demons na kanalu Investigation Discovery, koja je emitovana 24. marta, dublje istražuje slučaj sramoćenog glumca.

Stiven Kolins Foto: ABC news/youtube

Ko je Stiven Kolins?

Rođen u De Mojnu, Ajova, 1. oktobra 1947, Kolins je odrastao u mestu Hejstings, Njujork. Nakon srednje škole, studirao je na koledžu Amherst u Masačusetsu, gde je igrao u brojnim pozorišnim predstavama.

Na jednoj od studentskih žurki upoznao je producenta koji ga je angažovao za Šekspirovu predstavu „Dvanaesta noć“ u okviru programa „Shakespeare in the Park“ u Njujorku. To mu je otvorilo vrata Brodveja, a zatim i televizije i filma.

Tokom skoro 40 godina karijere, proslavio se ulogom Hjua Sloana u filmu „All the President’s Men“ (1976) uz Dastina Hofmana i Roberta Redforda, a potom i kao komandant Vilard Deker u „Star Trek: The Motion Picture“ (1979).

Najveću popularnost stekao je 1996. kao pastor Erik Kemdon u seriji „7th Heaven“, a te iste godine glumio je i uz Goldi Hon, Dajanu Kiton i Bet Midler u filmu „The First Wives Club“.

Stiven Kolins Foto: Wikipedia

Posle kraja „7th Heaven-a“ 2007, pojavljivao se u serijama kao što su „It’s Always Sunny in Philadelphia“, „Law & Order: SVU“ i „The Office“. Na Brodveju je glumio u Spamalotu 2008. Bio je i pisac trilera psihološke tematike – „Eye Contact“ i „Double Exposure“.

Šta je Stiven Kolins uradio?

U oktobru 2014, portal TMZ je objavio audio snimak sa zajedničke terapije Kolinsa i njegove tadašnje supruge Fej Grant, na kojem priznaje da je sek*ualno zlostavljao maloletne devojčice. Snimak je nastao 2012., tokom njihovog burnog razvoda nakon 27 godina braka.

Na snimku, koji je njegova supruga tajno snimila, Kolins priznaje da se neprimereno ponašao prema najmanje tri devojčice, uključujući i jednu koja je navodno bila rođaka njegove prve supruge, Mardžori Vajnman.

U sudskim dokumentima iz novembra 2013., Fej Grant je tvrdila da Kolins boluje od narcisoidnog poremećaja ličnosti sa „sociopatskim tendencijama“. Navela je da je u prisustvu terapeuta priznao „dugogodišnji obrazac seksualnog zlostavljanja maloletnih devojčica.“

Jedna od njegovih žrtava, Ejpril Prajs, tada trinaestogodišnjakinja, ispričala je u dokumentarcu da ju je Kolins zlostavljao dok je bila u poseti tetki koja je živela pored njega u Los Anđelesu. Igrali su se Atari konzolom, a Kolins se navodno više puta neprimereno ponašao, uključujući i slučaj kada se okrenuo ka njoj sa otkopčanim pantalonama.

Šta je Kolins priznao?

U izjavi za People u decembru 2014, Kolins je priznao da je seksualno zlostavljao tri devojčice između 1973. i 1994. „Pre četrdeset godina, učinio sam nešto strašno pogrešno zbog čega se duboko kajem. Radim na tome da se iskupim još od tada,“ rekao je.

Dodao je da je želeo da javno progovori jer su mediji objavili snimak terapije bez njegovog znanja i pristanka. Takođe je naveo da je jednoj od žrtava lično uputio izvinjenje, i da je ona tada bila „izuzetno ljubazna“. Međutim, zbog saveta koje je dobio tokom terapije, nije pokušao kontakt sa druge dve žrtve – od kojih je jedna sada u 50-im, a druga u 30-im godinama.

Ejpril Prajs je kasnije izjavila da je upravo ona ta kojoj se Kolins izvinio. To se dogodilo kada je radila kao deo ketering ekipe na jednom snimanju, a Kolins joj je prišao.

Stiven Kolins Foto: ABC news/youtube

„Bio je jako ozbiljan. Rekao je: ‘Želim da razumeš šta sam uradio. Znam da je bilo jako pogrešno. Zaista se izvinjavam ako sam te ikada učinio da se osećaš neprijatno.’“ rekla je. „Ne sećam se tačno šta sam mu odgovorila – govorila sam sebi da ostanem profesionalna jer želim da radim u ovoj industriji.“

U intervjuu sa Kejti Kjorik, Kolins je kasnije rekao da je „osoba s manama“, ali da od 1994. nije imao nikakve seksualne porive prema deci i da ga „deca apsolutno sek*ualno ne privlače“.

Da li je Stiven Kolins ikada bio optužen?

Nakon što su optužbe postale javne u oktobru 2014., Specijalna jedinica za žrtve iz Njujorške policije pokrenula je istragu protiv Kolinsa, koji je priznao sek*ualno zlostavljanje maloletnica. Međutim, nikada nije podignuta optužnica protiv njega. U isto vreme, policija Los Anđelesa je potvrdila za People da su ponovo otvorili istragu iz 2012. godine koju su prethodno zatvorili.

Ejpril Prajs, jedna od žrtava, izjavila je u intervjuu za Daily Mail u martu 2015. da do podizanja optužnice nije došlo zbog zastarevanja, i da ju je kontaktiralo Odeljenje šerifa okruga Los Anđeles. „Dva detektiva su došla kod mene kući da razgovaraju sa mnom,“ rekla je Ejpril. „Bili su u redovnom kontaktu, ali su znali da je došlo do zastarevanja i da zbog toga ne mogu da gone Stivena. Ipak, želeli su da ispitaju sve opcije.“

Gde je sada Stiven Kolins?

Stiven Kolins i Fej Grant su okončali razvod 2015. godine.

Stiven Kolins i bivša supruga Fej Grant Foto: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

Prema informacijama iz dokumentarne emisije Hollywood Demons, Kolins je trenutno u vezi sa Dženi Nejgel, koja je bila veliki fan serije „7th Heaven“, i koja je gotovo 40 godina mlađa od njega. „Stiven Kolins sada živi sa ženom koja je 40 godina mlađa od njega,“ izjavio je doktor Dru Pinski u emisiji. „Bila je njegov veliki fan.“

Daily Mail je 2019. godine izvestio da su se Kolins i Dženi venčali i da sada žive u malom gradu u Ajovi, gde svakodnevno posećuju meditacione seanse. Kolins nije učestvovao u snimanju dokumentarca. Producenti su naveli da su kontaktirali „više od 100 njegovih poznanika“, ali da su „gotovo svi odbili da učestvuju ili nisu odgovorili“.

Kako su bivše kolege reagovale?

U septembru 2024. godine, glumci Beverli Mičel (Lusi), Dejvid Galager (Sajmon) i Mekenzi Rosman (Ruti) — koji su igrali Kolinsovu decu u seriji „7th Heaven“ — prvi put su javno komentarisali skandal u svom podkastu Catching Up With the Camdens.

"Svi oblici zlostavljanja, naročito seksualno zlostavljanje, su neoprostivi. Žrtvama treba pokazati saosećanje i pružiti podršku,“ rekao je Galager.

Rosman je zatim dodala: „Dok ponovo gledamo ove epizode, nemoguće je ne spomenuti Stivena jer je bio veliki deo serije i naših života. Ali želimo da jasno kažemo da nismo imali nikakva neprikladna iskustva sa Stivenom.“

Nastavila je: „Stiven neće učestvovati u ovom podcastu i mi ne opravdavamo niti podržavamo njegovo ponašanje. Naša želja je da se ponovo povežemo sa vama, našim fanovima, da evociramo malo 90-ih i podelimo najlepše uspomene sa snimanja 7th Heaven.“

(Kurir.rs/idjtv.rs)

