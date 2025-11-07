Slušaj vest

Pevačica Ivana Jordan nedavno je predstavila novu pesmu pod nazivom „Ako sruši se svet“, koja je odmah izazvala pažnju publike i ljubitelja ljubavne muzike.

Foto: Promo

Ova pesma je ljubavna balada koja prati priču dvoje ljudi koji pronalaze snagu i utehu u svojoj vezi, bez obzira na spoljašnje okolnosti. Ipak, iza emotivnog tona krije se i dublja poruka — pronalaženje smisla u životu uprkos haosu i prolaznosti sveta.

Pesma kao oda ljubavi i otpornosti

„Ako sruši se svet“ je univerzalna oda ljubavi, otpornosti i životu u trenutku. Kroz jednostavan, ali poetičan jezik, Ivana Jordan prenosi poruku da ljubav može biti utočište od spoljašnjih pretnji i prolaznosti vremena. Motiv „slobodne teritorije“ ponavlja se kroz pesmu, naglašavajući da prava sloboda i smisao života leže u dubokim međuljudskim vezama.

Foto: Promo

Muzika i spot

Spot za pesmu kombinacija je veštačke inteligencije i snimaka Ivane u studiju, što ga čini jednim od retkih ovakvih spotova u regionu. Muziku je uradila Ivana Jordan, tekst je nastao u saradnji sa Zvonkom Alaševićem, dok aranžman potpisuje Nemanja Filipović.

