Slušaj vest

Ime Jelena Egorova u poslednje vreme je dospelo u žižu javnosti u regionu – i to ne samo zbog izbora lepote, već i zbog brojnih kontroverzi koje ga prate. U nastavku donosimo pregled njene biografije, karijere i okolnosti u kojima je postala predmet debate.

Biografski podaci

Jelena Egorova je rođena u regionu Jakutija (Rusija). Njeni roditelji imaju poreklo iz regiona Mongolije – otac je tatarskog porekla, majka jakutskog. Obrazovanje joj je povezano sa Moskovskim državnim univerzitetom, gde je, prema izvorima, diplomirala oblast kripto-ekonomije. Poslovno i karijerno se nalazila u sferi modelinga i izbora lepote već neko vreme pre nego što je postala predmet javne pažnje u Srbiji.

Jelena Egorova, predstavnica Srbije na Mis Univerzuma 2025 Foto: Printscreen/Instagram/missuniverseserbiaoffiicial

Karijera i izbori lepote

Prema dostupnim podacima, Egorova je učestvovala u međunarodnim izborima lepote pod drugim zastavama – na primer, predstavljala je Mongoliju na izboru Miss Grand International. Za 2025. godinu objavljena je kao predstavnica Srbije na izboru Miss Universe 2025.

U okviru svoje komunikacije, izjavila je: - Ponosna sam što predstavljam Srbiju, zemlju koja me je primila. Moje nasljeđe povezuje Europu i Aziju i to vidim kao most, a ne kao granicu.

Reakcije i polemike

Njena kandidatura izazvala je značajne reakcije javnosti u Srbiji i regionu — dok je deo ljudi podržao ideju internacionalnosti, drugi su istakli da bi predstavnica trebalo da ima čvršće veze sa državom koju predstavlja. Takođe, organizacija koja tradicionalno bira misice za Srbiju izjavila je da ona nije deo njihovog izbora, čime je dodatno otvorena debata o statusu i legitimnosti njenog nastupa.

Jelena Egorova je model i takmičarka iz oblasti izbora lepote, koja svojim angažmanom pod zastavom Srbije pokreće pitanja identiteta, nacionalne pripadnosti i pravila u svetu modnih/takmičarskih formata. Iako ima međunarodno iskustvo i obrazovanje u polju koje nije strogo vezano za modu (kriptoekonomija), njena kandidatura nosi sa sobom i brojne nesuglasice u domaćem kontekstu.

Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju