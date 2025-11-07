Slušaj vest

Jedan od napoznatijih DJ-va današnjice, Dejvid Geta, možda se bliži sedmoj deceniji, ali to ne biste rekli kada ga vidite. Zapravo, iako je napunio 58. čini se da živi drugu mladost, naročito od kako je sa 24 godine mlađom manekenkom Džesikom Ledondobio dete.

Par redovno kači zajedničke slike sa sinom kom su dali isto ime kao bivša srpska snajka Adrijana Lima- Sajen, a Geta se trudi da svoju liniju održava tako da niko ne primeti razliku u godinama.

Džesika i Dejvid su u vezi još od 2014. kada se razveo od supruge, a navodno je ova lepotica razlog zbog kog mu je pukao brak sa suprugom Keti, sa kojom je bio u braku više od dvadeset godina i sa kojom ima dvoje dece. Keti je bila uz njega od samog početka karijere, kada je nastupao po gej klubovima i "šupama" u kojima je pravio muziku, no, sa novcem i slavom došlo je do udaljavanja.

Nakon razvoda, Keti se nije oglašavala, i trudi se da se drži van radoznalih pogleda javnosti, a uprkos osudi miliona, Geta se nije osvrtao. Nastavio je da uživa sa 24 godine mlađom izabranicom, a uprkos kratkom raskidu, čini se da je njihova ljubav sada još jača, naročito od kako su dobili dete.

Uživa i dalje u vezi sa Džesikom kojoj je dao prsten obećanja s obzirom da, kako je rekao jednom prilikom, ne veruje više u brak, a da li će par ipak jednog dana reći sudbonosno "da", ostaje da vidimo.

