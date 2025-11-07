Slušaj vest

Kultna serija "Srećni ljudi" već decenijama zauzima posebno mesto u srcima gledalaca, a svaka njena repriza donosi joj neke nove obožavalaoce, što ne čudi, jer iako su prošle tri decenije, mnogi se i dan-danas prepoznaju u pričama i likovima, a brojni glumci iz ovog ostvarenja i dalje izazivaju pažnju javnosti.

Među njima je i Ljiljana Đurić, koja je pre gotovo trideset godina tumačila ulogu učiteljice malog Nece.

Čuvena rečenica: "Deco, ovo nije smešno", često je citirana u narodu, a mnogi kritičari su Ljiljanu svojevremeno pohvalili zbog sjajnog prikaza stroge učiteljice, čije fasade padaju kada je dodirnu životne priče njenih učenika.

Ljiljana Đurić Foto: Printscreen/Youtube

Glumica se tokom godina fizički promenila, svojevremeno je postavljena na funkciju predsednika Saveza dramskih umetnika Srbije, a nedavno je gostovala u jednoj emisiji.

- U Šapcu sam odigrala jednu od mojih nadražih uloga. Ova uloga nije važna jer sam ja dobila tri različite nagrade na tri različita festivala, ona je doživela debakl u Sarajevu, zbog privatnih svađa među glumcima. Ali tad sam ja odrasla. Odrasla sam jer sam na jednoj od repriza istinski doživela pravu katarzu. Tada sam shvatila i Aristotela i svu teoriju koju sam učila u životu. Mislim da je to prekretnica u mom životu - ispričala je glumica.

Ljiljana Đurić Foto: Beta

- U predstavi postoji monolog koji traje 7-8 minuta. Ja sam bukvalno potrgala haljinu sa sebe. Sela i pustila onako da mi noge vise sa bine, zaplaka se i rekla: "Ljudi, ja se ne zovem Sibina Zlatić, meni je ime Ljiljana Đurić". U sali je nastao tajac. Prolomio se takav aplauz. Mislim da je i publika shvatila da se tad dogodilo nešto što se ne događa svaki dan. I tada sam shvatila da sam ja razumela samu sebe i potrebu zašto se bavim ovim poslom - dodala je u emisiji "Naši ljudi".

Gledali smo je u "Gorkim plodovima"
Ljiljana je rođena u Konjicu (BIH), 16. marta 1955. godine, a za ulogu u predstavi "Samo da znaš koliko te volim" dobila je dve nagrade, prvu za najbolju žensku ulogu i drugu sa Milenkom Pavlovom za najbolji glumački par festivala 2009. godine. Iste godine se pojavila i u "Gorkim plodovima".

(Kurir.rs/Mondo)

