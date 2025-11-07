Slušaj vest

Kultna serija "Srećni ljudi" već decenijama zauzima posebno mesto u srcima gledalaca, a svaka njena repriza donosi joj neke nove obožavalaoce, što ne čudi, jer iako su prošle tri decenije, mnogi se i dan-danas prepoznaju u pričama i likovima, a brojni glumci iz ovog ostvarenja i dalje izazivaju pažnju javnosti.

Među njima je i Ljiljana Đurić, koja je pre gotovo trideset godina tumačila ulogu učiteljice malog Nece.

Čuvena rečenica: "Deco, ovo nije smešno", često je citirana u narodu, a mnogi kritičari su Ljiljanu svojevremeno pohvalili zbog sjajnog prikaza stroge učiteljice, čije fasade padaju kada je dodirnu životne priče njenih učenika.

Glumica se tokom godina fizički promenila, svojevremeno je postavljena na funkciju predsednika Saveza dramskih umetnika Srbije, a nedavno je gostovala u jednoj emisiji.

- U Šapcu sam odigrala jednu od mojih nadražih uloga. Ova uloga nije važna jer sam ja dobila tri različite nagrade na tri različita festivala, ona je doživela debakl u Sarajevu, zbog privatnih svađa među glumcima. Ali tad sam ja odrasla. Odrasla sam jer sam na jednoj od repriza istinski doživela pravu katarzu. Tada sam shvatila i Aristotela i svu teoriju koju sam učila u životu. Mislim da je to prekretnica u mom životu - ispričala je glumica.

- U predstavi postoji monolog koji traje 7-8 minuta. Ja sam bukvalno potrgala haljinu sa sebe. Sela i pustila onako da mi noge vise sa bine, zaplaka se i rekla: "Ljudi, ja se ne zovem Sibina Zlatić, meni je ime Ljiljana Đurić". U sali je nastao tajac. Prolomio se takav aplauz. Mislim da je i publika shvatila da se tad dogodilo nešto što se ne događa svaki dan. I tada sam shvatila da sam ja razumela samu sebe i potrebu zašto se bavim ovim poslom - dodala je u emisiji "Naši ljudi".

Gledali smo je u "Gorkim plodovima"

Ljiljana je rođena u Konjicu (BIH), 16. marta 1955. godine, a za ulogu u predstavi "Samo da znaš koliko te volim" dobila je dve nagrade, prvu za najbolju žensku ulogu i drugu sa Milenkom Pavlovom za najbolji glumački par festivala 2009. godine. Iste godine se pojavila i u "Gorkim plodovima".

