Slušaj vest

U sredu je britanski Sun objavio vest da će vojvotkinja od Saseksa ponovo stati pred kamere — prvi put posle osam godina, odnosno prvi put od početka veza sa princom Harijem.

Megan je uočena na snimanju Amazon MGM filma „Close Personal Friends“, u kojem glume Bri Larson, Lili Kolins, Džek Kvejd i Henri Golding. Vojvotkinja će se u ovom projektu pojaviti u kratkoj ulozi, i to kao — ona sama.

"Megan je danas bila na setu,“ rekao je izvor za časopis People. "Ima malu ulogu. Delovala je veoma opušteno i srećno. Predstavila se svima, bila je veoma ljubazna i prizemna.“

Megan Markl Foto: CAP/FB / Capital pictures / Profimedia

Megan Markl je napustila popularnu seriju „Suits“ (Odela) pre udaje za princa Harija 2018. godine. Nakon tog projekta, Megan je bila zatrpana ponudama, ali se nijedna nije konkretizovala. Izvor za Fox News otkrio je da je ova ponuda bila „baš prava“ za nju.

"Ovo je Meganina nežna proba — da vidi kako joj prija povratak na set. Svi koji učestvuju u projektu su veoma uzbuđeni i pod zakletvom da čuvaju tajnu o njenom angažovanju.“

Drugi izvor za Sun dodao je: „Ovo je ogroman trenutak za Megan i označava povratak onome što zaista voli da radi. Dobijala je mnoštvo ponuda, ali ova joj je delovala najprirodnije.“

Megan i princ Hari Foto: Kola Sulaimon / AFP / Profimedia

Vojvoda od Saseksa, navodno, potpuno podržava svoju supugu.

"Princ Hari, naravno, u potpunosti podržava Megan i jednostavno želi da ona radi ono što je čini srećnom“, rekao je izvor.

Vest o filmu objavljena je još u avgustu, zajedno sa imenima Bri Larson, Lili Kolins, Džeka Kvejda i Henrija Goldinga koji učestvuju u projektu.

Prema pisanju časopisa Holivud Reporter, film je komedija koja prati par koji se sprijatelji sa poznatim bračnim parom tokom putovanja u Santa Barbaru — što stvara još jednu zanimljivu vezu sa Megan.

Naime, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa preselili su se 2020. godine u luksuzni kvart Montesito u Santa Barbari, nakon što su se povukli sa kraljevskih dužnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu. Danas tamo žive sa svojom decom — princem Arčijem (6) i princezom Lilibet (4).

Nedugo nakon što je izazvala buru zbog svog velikog glumačkog povratka, majka dvoje dece objavila je još jedan poslovni korak — i to iznenađujuću novost o svom lifestyle brendu „As Ever“.

Megan Markl otvorila je radnju za svoj brend "As Ever" Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Na svom zvaničnom Instagram profilu, u sredu 5. novembra, vojvotkinja je podelila uzbudljive vesti: proizvodi njenog brenda sada su dostupni i u fizičkoj prodavnici, što je velika promena, jer je „As Ever“ do sada postojao isključivo onlajn.

(Kurir.rs/idjtv.rs)

VIDEO: Megan Markl igra pred porođaj: