Legendarni francuski glumac Alen Delon, rođen 8. novembra 1935. godine, tokom svoje slavne karijere snimio je više od 90 filmova. Ipak, malo je poznato da je boravak u Beogradu šezdesetih godina prošlog veka ostavio dubok trag u njegovom životu — i to ne samo profesionalno, već i lično.

Tokom snimanja filma Marko Polo 1962. godine, Delon je nekoliko nedelja proveo u srpskoj prestonici, gde je doživeo iskustva koja su ga kasnije skupo koštala. Taj boravak u Beogradu doneo mu je poznanstvo sa dvojicom Srba — Milošem Miloševićem i Stevanom Markovićem — a upravo će mu ovaj drugi, po mišljenju mnogih, napraviti pakao od života.

Delonov boravak u Beogradu i noći u “Mažestiku”

Tokom snimanja filma, Delon je bio na vrhuncu popularnosti. U Beogradu je, prema tadašnjim novinskim izveštajima, uživao u izlascima, alkoholu i društvu brojnih obožavateljki.

Često je posećivao čuveni Lotus bar u Zmaj Jovinoj ulici — prvi beogradski kabare — kao i bar hotela Mažestik, gde je i odsedao.

Njegova fotografija sa Trga republike, na kojoj uživa u zimskim čarolijama Beograda, i danas kruži internetom. Autor je legendarni Stevan Kragujević, jedan od najpoznatijih jugoslovenskih fotoreportera, koji je Delona zabeležio i na snimanju, ali i u opuštenim trenucima uz cigaretu i kafu.

Susret sa Stevanom Markovićem – prijateljstvo koje je postalo prokletstvo

U Beogradu je Delon upoznao Stevana Markovića i Miloša Miloševića, mlade i harizmatične Beograđane. Njihovo poznanstvo ubrzo se pretvorilo u prijateljstvo, a Delon ih je po završetku snimanja poveo u Pariz kao svoje telohranitelje.

Milošević je ubrzo otišao u Holivud i nastavio karijeru, dok je Marković ostao uz Delona. Međutim, njihovo prijateljstvo se postepeno pretvaralo u neprijateljstvo. Marković je živeo u prizemlju Delonove vile, voleo luksuz, kocku i provode, ali i sumnjive poslove.

Prema pričama iz tog vremena, imao je romansu sa Natalijom Delon, glumčevom suprugom, što je dodatno narušilo odnose u kući. Tokom 1968. godine, odnosi između njih postaju toliko napeti da Delon pokušava da ga se otarasi nudeći mu otpremninu — ali Marković traži mnogo više.

Ubistvo koje je potreslo Francusku

U septembru 1968. Marković je nestao, a nekoliko dana kasnije pronađen je mrtav na smetlištu u Parizu. Policija je, na osnovu pronađenih pisama, odmah posumnjala na Delona i njegovu suprugu, ali i na tadašnje političke krugove.

Spekulisalo se da je Marković posedovao kompromitujuće fotografije tadašnje prve dame Klod Pompidu, supruge budućeg predsednika Francuske Žorža Pompidua. Cela afera je dobila političku dimenziju, ali nikada nije razjašnjeno ko je ubio Stevana Markovića.

Delon je više puta ispitivan i njegov alibi je dovođen u pitanje, ali dokazi o njegovoj umešanosti nikada nisu pronađeni. Ubica Markovića nikada nije otkriven, a slučaj je ostao jedan od najvećih misterija francuske istorije 20. veka.

Beograđanke su ga obožavale

Tokom boravka u Beogradu, Delon je izazvao pravu histeriju među ženama. U članku „Sećanje na jednu mladost“, koji je napisao Aleksandar Saša Erdeljanović, direktor Arhiva Jugoslovenske kinoteke, opisuje se opsada hotela Mažestik i želja Beograđanki da barem na trenutak vide slavnog glumca.

Delon je tada upoznao i novinarku Irmu Flis, koja mu je govorila tečnim francuskim jezikom i u čiju čast je organizovala zabavu u svom stanu u Obilićevom vencu. Na toj zabavi, uz muziku, vino i smeh, rodilo se prijateljstvo koje će kasnije prerasti u dramatičnu priču koja i danas intrigira svet.

Smrt i drama oko nasledstva

Podsetimo, Alen Delon je umro 18. avgusta prošle godine, a Alen Fabijen Delon (31) je u međuvremenu došao u posed novih medicinskih dokaza koji navodno potvrđuju da njegov otac u trenutku potpisivanja drugog testamenta više nije bio sposoban za racionalno rasuđivanje.

