Prema pisanju medija, reper Kanje Vest ništa ne prepušta slučaju - svojoj partnerki je uveo strog režim ishrane kako bi na javnim mestima mogla da šeta polugola.

Iako redovno šokira javnost, Bjanka Ćensori je užasnula svet kada se na dodeli Gremija u februaru pojavila u "nevidljivoj" haljini:

Nedavno, tokom zdravog dana sa porodicom u Melburnu, viđena je "bez pantalona" - u bodiju i hulahopkama boje kože.

Dejli mejl je sada objavio da Kanje Vest (48) bira hranu za 30-godišnju Bjanku kada zajedno ručaju napolju i tera je da koristi manje tanjire kod kuće kako bi kontrolisao njene porcije - dok on redovno jede svoj omiljeni obrok - prženu piletinu i makarone sa sirom.

Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / Profimedia

Takođe, ne dozvoljava joj da stavi pirsing, tetovažu ili da se pocrni jer veruje da će je to učiniti "prosečnom". Ono što je najčudnije, prema pisanju Metroa, 18 godina mlađa Bjanka nema problem sa pravilima svog muža.

"Većina žena bi mrzela ovaj potez, pomislile bi da ih muž kontroliše, ali Bjanki se to sviđa jer oseća da je muž podržava i pomaže joj da izgleda što bolje može", rekao je neimenovani izvor za Dejli mejl.

Bjanka potpuno gola na dodeli Gremija Foto: @broadimage / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Bjanka voli da pokazuje svoje telo, voli da se hvali svojim oblinama, pomalo je egzibicionista. Niko ne zna da li je ovo prava ona ili joj je Kanje isprao mozak", dodao je.

Međutim, drugi izvor je istakao da je Kanje "fin u vezi s tim, nije neko čudovište" i da njegova žena "jednostavno razume".

Prvi izvor je takođe naglasio da je Bjanka već uživala u zdravoj ishrani i uvek "pazila na svoju figuru" jer "pronalazi snagu u tome što je vitka i to joj se sviđa".

Foto: @broadimage / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kanje, takođe zahteva da njegova supruga vežba svako jutro - ali izvor je insistirao na činjenici da "on nije neki nasilnik, ne tera je da radi teške treninge poput krosfita, već samo da se rstegne i šeta".

"I često vežba sa njom, pa to rade kao par i baš su opušteni", dodali su izvori.

Ipak, Kanjeove sklonosti prema telu supruge idu dalje od brige da lepo izgleda - navodno, ne dozvoljava joj da se sunča jer "mrzi linije od kupaćeg".

"Želi da izgleda kao lutka - bez mana, bez obeležja", otkrio je izvor.

(Kurir.rs/B92)

