Čileanska manekenka i takmičarka za titulu Mis Univerzuma 2025, Ina Mol, našla se u središtu skandala nakon što je objavila video koji je mnoge razbesneo. Kasnije se javno izvinila, tvrdeći da ju je šminker navodno nagovorio da izvede „neslanu šalu“.

Kontroverzni snimak iz kampa za izbor lepote

Dvadesetosmogodišnja lepotica trenutno boravi na Tajlandu, gde će se 21. novembra održati izbor za Mis Univerzuma. Tokom priprema, Ina je na Instagram storiju podelila kratak video u kome maže puder po zglobu dok u pozadini svira pesma „Addicted to You“ Šakire.

U sledećem trenutku, deluje kao da ušmrkava prah sa ruke, a zatim se kadar menja, Ina se pojavljuje potpuno sređena, u blistavoj haljini i lentom.

Ina Mol mis Čile Foto: Instagram

Snimak se momentalno proširio društvenim mrežama i izazvao lavinu negativnih komentara.

Mnoge devojke te gledaju kao uzor

Jedan korisnik je napisao: „Razumem da je to trend na internetu, ali ti si deo takmičenja koje predstavlja mnogo više od toga.“

Drugi je dodao: „Zapamti da te mnoge mlade devojke gledaju kao uzor.“

Izvinjenje i objašnjenje

U intervjuu za What’s The Jam, Ina je priznala da je pogrešila što je snimila video, iako je, kako kaže, šminker bio taj koji ju je nagovorio.

„Želim da se izvinim svima koji su se osetili uvređeno, ali želim i da objasnim situaciju,“ rekla je Ina.

"Ne znam da li je došlo do nesporazuma zbog jezičke barijere, jer sam stalno govorila ‘ne’, a on je i dalje insistirao. Uz sve što se dešavalo, nisam dovoljno čvrsto odbila. Trebalo je da kažem odlučno ‘ne’ i ne uradim to, ali eto, desilo se. Video je objavljen i iskreno mi je žao ako su se neki ljudi uvredili. Mnogo vas volim, vidimo se sutra, ovo je tek početak, tako da sam, uprkos svemu, super, super srećna.“

Ina Mol Foto: Instagram/MissUniverse

Moguće posledice na takmičenju

I pored javnog izvinjenja, brojni stručnjaci za izbore lepote smatraju da bi ovaj incident mogao ozbiljno da ugrozi njen plasman na takmičenju pa čak i da je košta ulaska u finale.

Predstavnice država na Mis Univerzumu očekuje se da budu uzor ponašanja, jer osim svoje zemlje predstavljaju i vrednosti samog takmičenja.

Ove godine, izbor će se održati u Impact Challenger Hallu u Pak Kreti, na Tajlandu, 21. novembra. Na kraju večeri, prošlogodišnja pobednica Viktorija Teilvig iz Danske predaće krunu svojoj naslednici i novoj Mis Univerzuma 2025.