Ta vest je izazvala brojne reakcije u domaćoj javnosti. Dok jedni smatraju da lepota prevazilazi granice i poreklo, drugi ističu da je neobično da srpska predstavnica ne dolazi iz Srbije.

Jelena Egorova, predstavnica Srbije na Mis Univerzuma 2025 Foto: Printscreen/Instagram/missuniverseserbiaoffiicial

Više o ovoj temi, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorila je novinarka Vesna De Vinča.

- U Izraelu se dogodio najbolji Mis koji sam ikada videla. Ta država je platila velike pare da se tamo organizuje izbor, a to je bilo 2021. Dok 2022. takmičanje kupuje transdženderka sa Tajlanda, gde se odigrava ovogodišnje takmičenje. Tu počinje prvi rasplet. Dakle, uvode se potpuno novi kriterijumi, a jedan je da ne moraš da budeš žensko. Mnoge devojke sada na Mis univerzumu su zapravo trasndženderke. Mi smo još i dobro prošli.

De Vinča se dotakla haosa koji se danas dešava u organiziciji za Mis univerzuma.

- To takmičenje je kupljeno za desetine miliona od strane jedne male radio stanice koju drži transrodna osoba. Nije to ona kupila, već globalisti, kako bi po celom svetu promovisali lepote transrodnosti. Mi smo tada u našoj kompaniji shvatili da nam tu nije mesto, pa smo se pre dve godine povukli i rekli da u toj vrsti takmičenja Srbija kao takva neće da učestvuje. Povukle su se mnoge države sveta, ozbiljne organizacije, koje su rekle da ne žele da učestvuju.

De Vinča tvrdi da niko nije izabrao da pomenuta Mongolka bude naš izbor za Mis:

- Niko je nije izabrao. Albanke predstavljaju više država, kako to? Dakle, potpuni haos je nastupio u organizaciji Mis univerzuma. Ovo za naš je ogroman skandal, a najveći skandal se dogodio kada je jedan od organizatora napao Mis Meksika. Međutim, oni znaju da su aktuelni i sveobuhvatni i da imaju zastupljene sve države. Ukoliko nemaju neku državu, onda uzmu neku bukerku da im predloži, pa ona predloži Mongolku, Ruskinju, nevažnu osobu... Ova Mongolka ne zna srpski, a ja garantujem da ona nema pasoš, nema ni uslova za to, ona laže i svi oni lažu, ova organizacija Mis univerzuma se raspada.

De Vinča je rekla da je u panici zbog Srbije povodom celokupne situacije:

- Ona može da nešto lupi, uradi ili šta god i onda to neće biti prepisano njoj, već Srbiji. Svi njeni nastupi su zapravo Srbija. U panici sam zbog naše zemlje i naroda. Ovo je nameštaljka, laž i prevara, to je takmičenje koje prihvata transrodnost, a oni žele da uđu u modnu agenciju, da pokupe 100 devojaka, nalepe im lente i naprave takmičenje. Naša Mongolka ne živi i mislim da ni na mapi ne može da pronađe Srbiju. Meni je drago što se ovo desilo, kako bi narod video koliko je to ozbiljno.

