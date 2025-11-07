Slušaj vest

Iv-Len Unser je profesionalni maneken i predstavljaće Srbiju na međunarodnom izboru za Mistera Univerzuma 2025. Iako je rođen u gradu Raštat, u jugozapadnoj Nemačkoj, na zvaničnim stranicama takmičenja navodi se da sa ponosom ističe svoje srpsko poreklo, što mu je omogućilo da ponese lentu Mister Srbije.

Unser se modelingom bavi više od deset godina. Aktivni je član evropskih modnih agencija, među kojima su EastWest Models i McFIT Models.

Tokom karijere pojavio se u kampanjama brendova kao što su Adidas i Diesel. Nastupao je i na modnim pistama tokom Nedelje mode u Njujorku i Nedelje mode u Los Anđelesu, što ga svrstava među modele sa značajnim međunarodnim iskustvom.

Postao je poznat širem auditorijumu kroz učešće u televizijskom rijaliti programu "Krtica" u Nemačkoj. Učestvovao je u sezoni koja je privukla veliku pažnju, a mediji su ga često isticali kao jednog od glavnih kandidata i finalista. Pre televizije, Iv je zabeležio uspehe i na muškim izborima lepote u Nemačkoj nakon što je poneo je titulu Mistera Baden-Virtemberga, a zatim je imao i visok plasman na takmičenju Mister Nemačke.

"Sa ponosom prema svom srpskom poreklu i neustrašivim duhom za avanturu, IV-Len Unser stupa na svetsku scenu kao predstavnik Srbije na Mister Universe 2025. Rođen u Rastatu, Nemačka, Yves nosi snagu svojih korena i odlučnost pravog inovatora. Kao samostalni preduzetnik sa strašću prema ličnom razvoju i ekstremnim sportovima, on oličava disciplinu, izdržljivost i eleganciju. Njegov karakter oblikovan je odlučnošću Iv je više od takmičara; on je simbol hrabrog karaktera i neograničene ambicije. Spreman da iskoristi ovu izvanrednu priliku, Iv želi da inspiriše svet svojom pričom, snagom i nepokolebljivim ponosom!", piše u objavi na njegovoj Instagram stranici.

Organizacija Mister Universe potvrdila je da Iv-Len Unser predstavlja Srbiju za 2025. godinu, što je on objavio i na svojim profilima na društvenim mrežama. Zvanične objave jasno ga ističu kao kandidata Srbije, dok traje i međunarodno glasanje u okviru "Universal Choice Fan Vote".

