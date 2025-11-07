Slušaj vest

Objavljene su nominacije za 68. dodelu Gremi nagrada koja će se održati 1. februara 2026. godine u Los Anđelesu. Nominacije su objavljene su u petak ujutro, donoseći iznenađenja i očekivane favorite u različitim kategorijama.

Najvažnije nominacije

Tekstopisac godine:

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillion

Tobias Jesso

Laura Veltz

Najbolji pop vokal:

Swag

Man's Best Friend

Something Beautiful

Mayhem

I've Tried Everything But Therapy, Part 2

Najbolji novi izvođač:

Olivia Dean

Cat's Eye

The Marias

Addison Rae

Somber

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Lejdi Gaga je među favoritima Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Pesma godine:

Abracadabra

Anxiety

Luther

Man Child

Wildflower

Najbolji performans:

Devo, Live at the Royal Albert Hall

Relentless

Music by John Williams

Piece by Piece

Album godine:

Bad Bunny, Man Child

Anxiety

Wildflower

Abracadabra

Luther

The Subway

Apate

Ivana Knol na dodeli Gremi nagrada Izvor: instagram/knolldoll