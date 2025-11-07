Dobro osmislite poslovne poteze jer postoji finansijski rizik. Odluke donosite na kolektivnom nivou. Ovaj dan može obeležiti atmosfera nesporazuma s p...

Naglašeno je vaše polje poslovnih saradnika i organizacije. To vam može doneti početak nove saradnje. Posvetite više vremena partneru, uskoro vas oček...

Atmosfera na poslu danas će vam doneti nervozu, jer može doći do iznenadnog zastoja u prilivu novca. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s veoma priv...

Mogućnost da drugi pogrešno protumače vaše reči u poslovnoj komunikaciji je velika. Precizno se izražavajte. Nerazumevanje između vas i partnera izbac...

Važan sastanak s nadređenima proći će u atmosferi vaše afirmacije. Pa ipak, vaše originalne ideje neće biti odmah prihvaćene. Nerazumevanje s partnero...

Pruža vam se prilika da počnete da radite nešto sasvim novo. To će, međutim, zahtevati ovladavanje novim veštinama. Vaš odnos s novim partnerom prolaz...

Do vas mogu dopreti neke spletke, a to može dovesti do prilično neprijatne rasprave na poslu. Zadržite diplomatski stav. Okruženi ste brojnim obožavao...

Ne preporučuje se da ulazite u rizične poslove i da sarađujete s neproverenim saradnicima. Mogući su previdi. Vaša osećanja prema partneru su pomešana...

Atmosfera neizvesnosti koju donosi proces reorganizacije u vašoj firmi unosi vam nervozu. Pa ipak, to će se dobro odraziti na vašu poziciju. Slobodni ...