Objavljene nominacije za Gremi 2026: Sabrina, Lejdi Gaga i Bili Ajliš među favoritima
Objavljene su nominacije za 68. dodelu Gremi nagrada koja će se održati 1. februara 2026. godine u Los Anđelesu. Nominacije su objavljene su u petak ujutro, donoseći iznenađenja i očekivane favorite u različitim kategorijama.
Najvažnije nominacije
Tekstopisac godine:
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillion
Tobias Jesso
Laura Veltz
Najbolji pop vokal:
Swag
Man's Best Friend
Something Beautiful
Mayhem
I've Tried Everything But Therapy, Part 2
Najbolji novi izvođač:
Olivia Dean
Cat's Eye
The Marias
Addison Rae
Somber
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Pesma godine:
Abracadabra
Anxiety
Luther
Man Child
Wildflower
Najbolji performans:
Devo, Live at the Royal Albert Hall
Relentless
Music by John Williams
Piece by Piece
Album godine:
Bad Bunny, Man Child
Anxiety
Wildflower
Abracadabra
Luther
The Subway
Apate