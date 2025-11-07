Slušaj vest

Ivana Trišić Foto: Victor Chavez / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mediji vrve od vesti o devojci iz Mongolije koja predstavlja Srbiju na izboru za Mis Univerzum 2025. Iako je neosporno prelepa i ovo ni u kom slučaju nije lična kritika na njen račun, situacija je u Srbiji izazvala ozbiljnu zabrinutost. Ona navodno nema srpske korene, ne zna jezik, nije joj poznata naša istorija, a pasoš je dobila tek prošle godine. Mnogi su bili razočarani izborom i glasno su negodovali, konstatujući da je bezbroj srpskih devojaka koje spadaju među najlepše na svetu dugo čekalo ovakvu priliku", napisala je Ivana, i potom objasnila šta bi mogao da bude uzrok:

"Pravi problem nije u takmičarki, već u aktuelnoj direktorki nacionalnog takmičenja, navodno ženi iz Indonezije, koja je ove godine kupila licencu. Ona nema nikakve veze sa srpskom kulturom i narodom, a ranije je dovođena u vezu sa kontroverzama oko izbora za Mis Indonezije. Zabrinjavajuće je to što neko ko nema nikakve konekcije sa našom zemljom odlučuje o tome ko će predstavljati Srbiju na međunarodnoj sceni. Licenca za Miss Universe Serbia treba da bude u rukama ljudi iz ovog regiona, onih koji iskreno razumeju i poštuju Srbiju, njenu kulturu, njen narod. Na kraju krajeva, nije reč o nacionalnosti ili lepoti, već o integritetu i predstavljanju", napisala je Ivana Trišić na svom Instagram profilu.

Više o ovoj temi, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorila je novinarka Vesna De Vinča. Ona tvrdi da niko nije izabrao da pomenuta Mongolka bude naš izbor za Mis:

"Niko je nije izabrao. Albanke predstavljaju više država, kako to? Dakle, potpuni haos je nastupio u organizaciji Mis univerzuma. Ovo za naš je ogroman skandal, a najveći skandal se dogodio kada je jedan od organizatora napao Mis Meksika. Međutim, oni znaju da su aktuelni i sveobuhvatni i da imaju zastupljene sve države. Ukoliko nemaju neku državu, onda uzmu neku bukerku da im predloži, pa ona predloži Mongolku, Ruskinju, nevažnu osobu... Ova Mongolka ne zna srpski, a ja garantujem da ona nema pasoš, nema ni uslova za to, ona laže i svi oni lažu, ova organizacija Mis univerzuma se raspada", rekla je De Vinča.

Jelena Egorova predsavlja Srbiju na Miss Universe 2025 Foto: Printscreen/Instagram/missuniverseserbiaoffiicial

Ko je Jelena Egorova

Jelena (Elena) Egorova ranije je predstavljala Mongoliju na izboru Miss Grand International, a sada će predstavljati Srbiju na 74. izboru za Miss Universe.

Rođena je u Jakutiji, regionu u Rusiji, i po profesiji je manekenka. Studirala je kriptoekonomiju na Moskovskom državnom univerzitetu. Njeni roditelji, preduzetnici, preselili su se 1982. iz Mongolije u Rusiju. Otac joj je poreklom iz Tatarstana, a majka iz Jakutije. Ima 28 godina i već deset godina aktivno učestvuje u svetu mode i digitalnih valuta.

Tokom karijere osvojila je brojne titule, među kojima su Snow Beauty of Yakutia (2018), Miss Model of the World Yakutia (2019), Miss Republic of Sakha (2020), Miss Grand Mongolia (2022) i Miss Earth Middle East (2024). Pored manekenstva, pojavila se i u filmu „Pesme leta“ reditelja Dmitrija Davidova, gde je tumačila lik šumskog vilenjaka.