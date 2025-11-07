Slušaj vest

Američka glumica i humanitarka Anđelina Džoli posetila je ukrajinske gradove na frontu, Herson i Mikolajiv, gde se sastala sa vojnicima, medicinskim osobljem i volonterima.

Tokom svog boravka, glumica je razgovarala sa ljudima koji svakodnevno rade na pomoći civilima i pružanju podrške tokom rata, iskazujući solidarnost i poštovanje prema njihovoj hrabrosti.

Anđelina Džoli u Ukrajini Foto: Handout / AFP / Profimedia

Prilikom napuštanja Ukrajine, ukrajinski graničari su joj uručili poklone kao znak zahvalnosti i priznanja za njen doprinos i posvećenost humanitarnom radu.

Anđelina Džoli Foto: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovo je nastavak angažmana Džoli, koja je već poznata po aktivnoj humanitarnoj misiji u kriznim područjima širom sveta.

Više od tri godine nakon početka rata, oskarovka Anđelina Džoli vratila se u Ukrajinu kako bi nastavila svoj humanitarni rad. Ovog puta, glumica i režiserka posetila je Herson, na jugu zemlje, gde je obišla porodilište i dečiju bolnicu, pokazujući svoju posvećenost pomoći najugroženijima.

Ovo nije njen prvi put u Ukrajini u aprilu 2022., Džoli je posetila Lviv, na zapadu zemlje, kako bi se srela sa ljudima raseljenim zbog rata i pružila podršku civilima pogođenim sukobom.

Njene posete jasno potvrđuju dugoročnu posvećenost humanitarnom radu i pomoći deci i porodicama u ratom pogođenim područjima.