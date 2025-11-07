Pevačica otišla u Dubai i skinula se u bikini: Niko ne može da skine pogled sa njenih oblina
Zvezda grupe "Sugababes", Keiša Bučanan, oduševila je fanove objavom s odmora u Dubaiju, gde je pozirala u ljubičastom bikiniju bez šminke, pokazujući svoju prirodnu lepotu i besprekornu formu.
Pevačica, koja ima 41 godinu, izgledala je fantastično u kupaćem kostimu sa preklopom, kosu je pustila niz ramena, a lokne zadržala naočarima za sunce. Uz fotografije je jednostavno napisala: "Dubai".
Na slikama, pevačica pozira ispred luksuznog smeštaja na jednoj gleda direktno u kameru, dok na drugoj sedi na zidu sa osmehom.
Njeni obožavaoci preplavili su komentarima objavu:
“Tako si prelepa,” napisao je jedan fan, dok su drugi nizali emotikone srca i plamenova.
Novi početak posle teških godina
Pevačica iz legendarne pop grupe 2000-ih nedavno se vratila u svet zabavljanja, nakon desetogodišnje veze sa bivšim dečkom Taivu Leom Atienom, koja je, prema njenim rečima, bila toksična i emotivno iscrpljujuća.
U vlogu na svom YouTube kanalu, pod nazivom “Life Update – I missed you!”, Keiša je iskreno govorila o tajnim romansama, uključujući i jednu vezu zbog koje je čak preselila u Kanadu.
“Pomalo mi je neprijatno da pričam o svom privatnom životu, ali želela sam da budem iskrena,” priznala je Keiša u videu.
Pevačica, poznata po svom snažnom glasu i autentičnoj energiji, sada očigledno prolazi kroz period samopouzdanja i sreće, dok fanovi s oduševljenjem prate njen novi, osnaženi životni put.