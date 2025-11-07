Slušaj vest

Zvezda grupe "Sugababes", Keiša Bučanan, oduševila je fanove objavom s odmora u Dubaiju, gde je pozirala u ljubičastom bikiniju bez šminke, pokazujući svoju prirodnu lepotu i besprekornu formu.

Pevačica, koja ima 41 godinu, izgledala je fantastično u kupaćem kostimu sa preklopom, kosu je pustila niz ramena, a lokne zadržala naočarima za sunce. Uz fotografije je jednostavno napisala: "Dubai".

Na slikama, pevačica pozira ispred luksuznog smeštaja na jednoj gleda direktno u kameru, dok na drugoj sedi na zidu sa osmehom.

Pevačica u bikiniju Foto: Instagram//keishabuchanan

Njeni obožavaoci preplavili su komentarima objavu:

“Tako si prelepa,” napisao je jedan fan, dok su drugi nizali emotikone srca i plamenova.

Novi početak posle teških godina

Pevačica iz legendarne pop grupe 2000-ih nedavno se vratila u svet zabavljanja, nakon desetogodišnje veze sa bivšim dečkom Taivu Leom Atienom, koja je, prema njenim rečima, bila toksična i emotivno iscrpljujuća.

Keiša oduševila fanove Foto: Instagram//keishabuchanan

U vlogu na svom YouTube kanalu, pod nazivom “Life Update – I missed you!”, Keiša je iskreno govorila o tajnim romansama, uključujući i jednu vezu zbog koje je čak preselila u Kanadu.

“Pomalo mi je neprijatno da pričam o svom privatnom životu, ali želela sam da budem iskrena,” priznala je Keiša u videu.

Pevačica pokazala izvajanu figuru Foto: Instagram//keishabuchanan

Pevačica, poznata po svom snažnom glasu i autentičnoj energiji, sada očigledno prolazi kroz period samopouzdanja i sreće, dok fanovi s oduševljenjem prate njen novi, osnaženi životni put.