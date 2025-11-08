Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin u mini suknjioduševila je svoje pratioce na Instagramu novim snimkom koji je odmah privukao pažnju. Na ovoj društvenoj mreži, gde je prati više od 160.000 ljudi, glumica često deli trenutke iz privatnog života, a ovaj put pokazala je svoje modno izdanje za izlazak u grad.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Za ovu priliku, Jelisaveta je odabrala kratku suknju koja je istakla njene duge i vitke noge, dok je gornji deo kombinovala uz crnu rolku zakopčanu do grla. Stajling je upotpunila čizmicama na malu štiklu, čime je postigla savršen spoj elegancije i jednostavnosti.

Na kraju snimka, glumica je svojim pratiocima poslala poljubac, a komentari su se ubrzo nizali – mnogi su joj poručili da izgleda besprekorno i zrači samopouzdanjem.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Koliko je visoka Jelisaveta Orašanin?

Pored talenta i šarma, Jelisaveta je poznata i po svojoj figuri. Malo ko zna da je glumica visoka 178 centimetara, što joj dodatno daje izražajnost na sceni i u svakodnevnom životu.

1/13 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Njenu vitku liniju održavaju zdrava ishrana i redovni treninzi. Jelisaveta ne krije da ozbiljno pristupa vežbanju — od rada sa pilates loptom do kik-boks udaraca. Zahvaljujući toj disciplini, njeno telo predstavlja idealan balans snage i ženstvenosti: trbušnjaci su joj izraženi, ali bez preterivanja, dok je linija zategnuta i skladna.

Jelisaveta Orašanin Izvor: Instagram/jagodenamagli

