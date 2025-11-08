Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin u mini suknjioduševila je svoje pratioce na Instagramu novim snimkom koji je odmah privukao pažnju. Na ovoj društvenoj mreži, gde je prati više od 160.000 ljudi, glumica često deli trenutke iz privatnog života, a ovaj put pokazala je svoje modno izdanje za izlazak u grad.

Jelisaveta Orašanin provocira u miniću (1).jpg
Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Za ovu priliku, Jelisaveta je odabrala kratku suknju koja je istakla njene duge i vitke noge, dok je gornji deo kombinovala uz crnu rolku zakopčanu do grla. Stajling je upotpunila čizmicama na malu štiklu, čime je postigla savršen spoj elegancije i jednostavnosti.

Na kraju snimka, glumica je svojim pratiocima poslala poljubac, a komentari su se ubrzo nizali – mnogi su joj poručili da izgleda besprekorno i zrači samopouzdanjem.

Jelisaveta Orašanin provocira u miniću (2).png
Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Koliko je visoka Jelisaveta Orašanin?

Pored talenta i šarma, Jelisaveta je poznata i po svojoj figuri. Malo ko zna da je glumica visoka 178 centimetara, što joj dodatno daje izražajnost na sceni i u svakodnevnom životu.

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin koja ne krije koliko je zgodna;

Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Njenu vitku liniju održavaju zdrava ishrana i redovni treninzi. Jelisaveta ne krije da ozbiljno pristupa vežbanju — od rada sa pilates loptom do kik-boks udaraca. Zahvaljujući toj disciplini, njeno telo predstavlja idealan balans snage i ženstvenosti: trbušnjaci su joj izraženi, ali bez preterivanja, dok je linija zategnuta i skladna.

Pogledajte u videu ispod kako izgleda delić treninga Jelisavete Orašanin:

Jelisaveta Orašanin Izvor: Instagram/jagodenamagli

Ne propustitePop kulturaČuvene glumice se utegle pa izdominirale: Nina Janković, Nataša Ninković i Jelisaveta Orašanin se spremile za noćni provod, pa pokupile komplimente
Nina Janković, Jelisaveta Orašanin i Nataša Ninković u provodu.jpg
Pop kulturaJelisaveta Orašanin i Bobi Marjanović uhvaćeni zajedno u čarapama: Glumica ne krije sreću, a košarkaš brže-bolje izašao iz kadra
jelisaveta orešanin.png
Pop kulturaJelisaveta Orašanin pokazala noge od dva metra! Glumica prošetala vrtoglavo skupe čizme i zaustavila saobraćaj (FOTO)
Screenshot 2024-12-12 093910.jpg
Pop kulturaGole noge i isklesan stomak u prvom planu: Jelisaveta Orašanin sva mokra utegla se i pokazala zavidnu liniju (FOTO)
Jelisaveta Orašanin snima sebe u odrazu vrata.jpg

 Bonus video: Jelisaveta Orašanin zategnuta kao praćka

Jelisaveta uzvraća udarac Instagram cicama! Izvor: Instagram/jagodenamagli