Holivudski glumacBrus Vilis, koji boluje od demencije, pojavio se u javnosti prvi put nakon dužeg vremena. Glumac je viđen u šetnji sa svojim negovateljem, nakon čega je posetio i plažu.

Na objavljenim snimcima vidi se da se Brus kreće sporije i da mu je potrebna pomoć prilikom hodanja — asistent mu je sve vreme bio uz bok. Međutim, ono šđto je najviše privuklo pažnju je činjenica da je glumac prvi put viđen da samostalno hoda od kada mu je dijagnostikovana demecija.

Nosio je svetle pantalone, sivu majicu, bejzbol kapu i naočare za sunce, zadržavajući svoj prepoznatljivi osmeh. U jednom trenutku oslonio se na ogradu radi stabilnosti, ali je izgledao spokojno i vedro.

Brus je u “dobrom opštem stanju”, kaže supruga Ema Heming Vilis

Prema rečima njegove supruge Eme Heming Vilis, glumac je „u zaista dobrom zdravstvenom stanju“, iako više ne govori.

„Brus bi voleo da prisustvuje koncertu u njegovu čast u Njujorku,“ rekla je Ema za časopis People.

„Oduvek je obožavao živu muziku… sigurna sam da bi se popeo na binu i zasvirao svoju usnu harmoniku.“

Na humanitarnom koncertu posvećenom Vilisu nastupili su Kejt Ričards, Nora Džons i Mejvis Stejpls, dok su među gostima bili i Kevin Bejkon, Vupi Goldberg i Majkl Dž. Foks.

Porodica potvrdila dijagnozu frontotemporalne demencije

Brusu Vilisu je 2022. godine dijagnostikovana afazija, a porodica je kasnije potvrdila da glumac boluje od frontotemporalne demencije (FTD) — progresivnog poremećaja koji utiče na ponašanje, govor i ličnost.

Njegova ćerka Rumer Vilis tada je na Instagramu napisala:

„Od trenutka kada smo objavili da Brus ima afaziju, njegovo stanje se pogoršalo. Sada imamo precizniju dijagnozu — frontotemporalnu demenciju. Iako je teško, olakšanje je znati tačno s čim se suočavamo.“

Brus Vilis sada živi uz 24-časovnu negu

Kako navodi Daily Mail, Brus se preselio u jednospratnu kuću u kojoj ima stalnu medicinsku negu, što njegovoj supruzi omogućava da ponovo bude „više supruga nego negovateljka“.

Ema je za The Sunday Times otkrila da je ova odluka donela mir u porodicu i omogućila Brusu da ima više samostalnosti, dok prijatelji i porodica sada mogu da provode vreme s njim bez njenog stalnog nadzora.

