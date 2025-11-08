Slušaj vest

Glumica Sindi Svini i muzički producentSkuter Braun viđeni su kako se ljube u javnosti po prvi put, tokom šetnje Central parkom u Njujorku u sredu.

Par je primećen kako se grli i ljubi dok sedi na steni u parku, pokazujući svu svoju bliskost i zaljubljenost pred očima prolaznika.

Stajling zaljubljenog para

Za izlazak, Sindi, stara 28 godina, nosila je jaknu sa krznom, plave farmerke i braon čizme. Njena plava bob frizura diskretno je uokvirila lice dok se naginjala da poljubi Brauna, koji ima 44 godine.

Skoter Braun, koji ima troje dece sa bivšom suprugom Jael Kohn, bio je obučen u teget flis jaknu preko bele majice, plave farmerke, braon mokasine i bejzbol kapu.

Par je proveo vreme zajedno i pričajući, a Braun je na kraju pomogao Sindi da siđe sa stene.

Kako je počela njihova veza

Prema izveštajima Page Six, Braun je počeo da se udvara Svini nakon što su oboje prisustvovali svadbi Džefa Bezosa i Lauren Sančez u junu u Veneciji, Italija.

Izvori su ranije rekli da je Braun bio opsednut glumicom iz serije Euphoria, a nakon toga su zajedno proveli vikend Dana rada na jezeru u Kaliforniji, a kasnije su imali i romantičnu večeru u Los Anđelesu.

Braun je čak prisustvovao Svinijevom rođendanu u septembru, kao i događaju Halloween Horror Nights u Universal Studios Hollywood sa njenim roditeljima.

Do kraja septembra, izveštaji su tvrdili da je njihova veza u punom jeku, a od tada su ih paparaci više puta uhvatili kako drže ruke dok su u javnosti.

Bivši zadrže dinamiku, a Braun je ne zanima

Sindi je nedavno imala napet susret sa bivšim verenikom, Džonatanom Davinom, koji i dalje posluje s njom. Ipak, izveštaji kažu da Braun ne obraća pažnju na tu dinamiku i da je i dalje oduševljen svojom devojkom.

