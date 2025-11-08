Slušaj vest

Glumac Čarli Šin nedavno je šokirao svet svojim Netfliks dokumentarcem u kojem je otkrio s koliko je žena, i muškaraca, spavao, kao i ogromnu svotu novca koju je potrošio na prostitutke.

Njegovim stopama, donekle, krenula je i ćerka Semi Šin, koja je od 18.godine, zahvaljujući objavama na Onlifens platformipostala milionerka. Ona je u iskrenoj ispovesti na komentar jednog pratioca, otkrila da "devojke ne treba da se ugledaju na nju", jer je skoro sve što vide - laž.

Ćerka Čarlija Šina i Deniz Ričards nedavno se pojavila na TikToku kako bi odgovorila obožavateljki koja joj je poslala komentar da je "ljubomorna na nju koliko je lepa".

Semi je tada pokrenula lavinu.

"Osećam se toliko loše kada vidim ovakve komentare. Ja sam toliko izoperisana - radila sam usne, operisala nos, imam silikone, veštačku kosu, navlake na zubima, ovo ništa nije moje", rekla je Semi i nastavila:

"Nešto što se ne tiče fizičkog izgleda - imam mnogo problema. Prvo, imam hernije, tako da jedva mogu da hodam trenutno. Moram na operaciju da ih sredim. Zato više ne mogu mnogo da izlazim, jer me jako boli da stojim ili nosim štikle. Nemam mnogo prijatelja, sama sam i kod kuće. Ja sam gomila anksioznosti".

Za kraj je poručila da "mrzi pomisao na to da negde postoji neka mlada devojka koja se upoređuje sa njom".

"Misli da je sve ovo prirodno, da sam savršena i imam savršen život - ne, to je sve s**njee".

(Kurir.rs/Mondo)

