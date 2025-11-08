Slušaj vest

Eva Longorija (50) bila je najveća zvezda gala događaja "Maestro Cares Foundation", održanog na Menhetnu u organizaciji pevača Marka Entonija. To je bila i idealna prilika za premijeru nove frizure, kojom se zanosna glumica nedavno pohvalila na Instagramu – duži talasasti bob savršeno ističe crte lica i prati aktuelne trendove za sezonu 2025/26, a uz to je vrlo sveden i elegantan.

Da nije pogrešila sa ovom svestranom frizurom dokazala je i pre nekoliko večeri, kada je doslovno blistala dok je pozirala sa prijateljima ispred čuvenog njujorškog restorana "Cipriani", u kojem je organizovano 12. po redu "Maestro Cares" humanitarno veče, pod naslovom "Changing Lives, Building Dreams". Nova kosa savršeno se uklopila sa besprekornim stajlingom (u to nismo ni sumnjali).

Za ceremoniju je odabrala dugu, elegantnu crvenu kreaciju brenda "Rachel Gilbert". Model "Tesa" otvorenih ramena laska silueti, jer je vešto dizajniran da definiše figuru (a njenoj se nema šta zameriti).

Posebno je interesantan gornji deo, korset koji se u sredini grudi uvija u obliku asimetričnog slova U, dok svetlucavi detalji na rubovima priči daju nenameljivu dozu glamura. Kako stoji na sajtu brenda, haljina, dostupna i u crnoj varijanti, košta 1.895 dolara. Sve u svemu, perfektno!

(Kurir.rs/ Žena)

